Cumhur İttifakı’nda Destici ile Fidan krizi: Bunu asla kabul etmiyoruz

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhur İttifakı’nda Destici ile Fidan krizi: Bunu asla kabul etmiyoruz

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

“ÇİN’İN TOPRAK VE SİYASAL EGEMENLİĞİNE DESTEĞİMİZ TAM”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı görüşmede “Türkiye'nin, Çin'in toprak bütünlüğüne, siyasal egemenliğine desteği tamdır. Özellikle Çin'i karıştırmaya yönelik, Çin'in ekonomik gelişmesini durdurmaya yönelik uluslararası girişimleri doğru bulmadığımızı buradan ifade etmek istiyoruz” demişti.

“YAŞASIN BAĞIMSIZ DOĞU TÜRKİSTAN”

Fidan’ın açıklamalarına göndermede bulunan Destici “Doğu Türkistan'da zulüm devam ettiği sürece Çin'in ekonomisi ne kadar büyük olursa olsun, toprakları ve nüfusu ne kadar büyük olursa olsun siyasi egemenliğini de kabul etmiyoruz. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan, Uygur Türk Devleti” ifadelerini kullandı.

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