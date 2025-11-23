MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te başlayan ve 'Terörsüz Türkiye' diye adlandırılan süreç PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve TBMM'de kurulan komisyonla yeni bir boyuta evrildi.

Bahçeli'nin 'Komisyon İmralı ile görüşsün' çıkışının arından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada MHP, DEM Parti ve AKP'nin oylarıyla milletvekillerinin Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesine karar verildi.

İKTİDAR İTTİFAKINDA ÖCALAN KRİZİ

Söz konusu ziyarete CHP, Yeni Yol tepki gösterirken bir tepki de Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

Destici, karara sosyal medya hesabından tepki göstererek, " 'İmralı ile görüşme' üstü kapalı ve dolaylı bir bir ifadedir. Aslında ve özünde Öcalan'ın 'ayağına gitme! teklifidir. Ülkemiz mukadderatına 40 yıl ihanet etmiş dünyanın en kanlı ve kahpe hain terör örgütünü kurmuş ve liderlik etmiş bir terörist başının bu denli legalize ve sempatize edilmesi kabul edilemez; hukuka ve kamu vicdanına aykırıdır" dedi

MHP'DEN ORTAĞINA TEPKİ

BBP Lideri Destici'nin tepkisine yanıt Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak ortağı oldukları MHP'nin Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'den geldi.

Özdemir Destici'nin X hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı, Türkiye’nin millî birlik ve bütünlüğünü koruyarak, mütecaviz saldırılar karşısında Türk Milleti’nin yüksek irade ve hassasiyeti ile kurulmuştur. Ülkemize yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf ederken, İ‘lây-ı Kelimetullah ülkümüzü hayata geçirmek ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek kararlılığındadır.

Bu kutlu yolda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefimizde “devlet politikası” olan tüm resmî çabalarda Cumhur İttifakı’nın sergilediği yüksek gayret, Türkiye’yi küresel güç hedefine taşıma stratejisinin en önemli ayağıdır."

"SİZİN İÇİN NE ANLAMA GELİYOR"

Özdemir paylaşımının devamına 'Cumhur İttifakı sizin için ne anlama geliyor diyerek, "Durum böyleyken; resmi açılışlarda, protokol törenlerinde boy göstererek 'saygılar arz edip', türlü talepler ve gerekçelerle bakanlık bakanlık dolaşırken maksadınız neydi? Şimdi değişen nedir? Cumhur İttifakı sizin için ne anlama geliyor? Türkiye ve millî hedeflerimiz için hiçbir sorumluluk ve yükün altına girmeden ne elde etme peşindesiniz? Kimler sizi yönlendiriyor? Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirmek için geçmişte dışarıdan aldıkları talimatlarla “gizli buluşmalar” yapan kesimlerle, bugün millî üniter yapımızı koruma kararlılığında olan Cumhur İttifakı’na karşı sizi nasıl bir oyunda kullanıyorlar? Kimlerle yan yana getirildiğinizin farkında mısınız? Terörün tamamen bitmesi, terör örgütünün kendisini feshetmesi sizi neden rahatsız etti?" dedi.

"TARİH YAZACAK"

Türk milletinin birlik olarak terörü yeneceğini ifade eden Özdemir, "Biz kimin ne olduğunu, nerede durduğunu, samimiyetini, aidiyetini, hissiyatlarını iyi biliyoruz. Kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın; Türkiye millî birlik ve beraberliğini pekiştirip, teröre son vererek küresel bir süper güç olma hedefine mutlaka ulaşacaktır. Yaşananlar karşısında sorumluluk üstlenecek irade ve kudretten mahrum olanların ise bu kutlu gelecekte milletimiz tarafından nasıl hatırlanacağını elbette tarih yazacaktır" ifadelerini kullandı.