Cumhur İttifakı’nda kriz çıkaracak gelişme! Bahçeli ısrar ediyor ama Erdoğan’dan ses yok!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör sorununun çözümüyle ilgili verdiği mesajlarla gündem olmuştu. Terör sorununun çözülmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan’a çağrıda “Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun” çağrısında bulunmuştu.

Açıklamasıyla siyaset camiasından birçok tepkiyle karşılaşan Bahçeli’ye Cumhur İttifakı ortağı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da destek vererek, teşekkür etmişti. Ancak AKP’den konuya ilişkin herhangi net bir adım gelmemişti.

BAHÇELİ, ÇAĞRISINI TEKRARLADI

Bahçeli ise daha sonra DEM Parti ile İmralı’nın yüz yüze görüşmesi gerektiğini söyleyerek “Yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Yeterince acının yaşandığını vurgulayan Bahçeli, “Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir” demişti.

DEM Parti ise Bahçeli’nin çağrısını art arda yenilemesi sonrası PKK elebaşı Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yazılı başvuru yapmıştı. Bir süredir görüşme için bakanlıktan onay bekleyen DEM Parti, iktidarın kendilerini oyaladığını iddia etti.

"OYALAMADAN VAZGEÇMELERİ GEREKİR"

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısı sonrası kendisine yöneltilen “Öcalan ile DEM Parti heyetinin ne zaman görüşecek” sorusuna "Mesele kimin gideceği değil oradan ne söylendiği, bu tartışmalara bu sürece nasıl katkı yaptığı bizim için önemlidir. Adalet Bakanlığı'na sormak gerekir onlar neyi bekliyor onu biz de anlamadık. Artık bence bu oyalamadan vazgeçmek, bir an önce gerçekten oranın kapısını açmak, görüşmeleri sağlaması gerekiyor Adalet Bakanı’nın" diye yanıt verdi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için verdikleri dilekçenin ne aşamada olduğunu bilmediğini belirten Bakırhan, “Adalet Bakanı her seferinde bir şey söylüyor. 'Bütçe görüşmelerini bekliyoruz' demişti. Artık bir an önce bu oyalamadan vazgeçmeleri, oranın kilidini açmaları gerekir" dedi.