Cumhur İttifakı’nda kriz çıkaracak Meral Akşener teklifi

AKP Eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener'e AKP tarafında saf tutma çağrısında bulundu.

Birinci'nin Davutoğlu'nu AKP'ye davet etmesinin ardından konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu kendisinin AKP'den kopmadığını belirtmişti.

Son paylaşımında Meral Akşener'e yönelik mesajlarda veren Birinci, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlatarak, "Sayın Meral Akşener'in de bu birliktelikte, bu çınarın altında yer alması, samimi insanların gönlünden geçen bir beklentidir. Vakit tefrika değil, birleşme vaktidir" dedi.

Mücahit Birinci sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

-Sayın Ahmet Davutoğlu, kanaatimce bu partinin öz evladıdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğal ve daimi lideridir. Büyük Liderdir.

-Sayın Davutoğlu'nun yapması gereken çok müşkül değildir. Hızlı bir şekilde, kül olarak AK Parti'ye geçmeli, birikimi ve tecrübeleri ile istikamete faydalı olmalı ve çalışmaya başlamalıdır.

Bundan sonra da bizler:

Kusurları örten,

Hataları unutan,

Geçmişe sünger çeken,

Sadece geleceğe bakan,

Büyük Lider'in üzerinden yük alan,

Ona dünya arenasında destek veren,

Onun gücüne güç katanlar olmamız gerekiyor.

-Unutmayın, daha önce AK Partimizin dışında kalan, muhalif olan, başka partilerin mensupları, farklı ideolojilerdeki çok önemli isimler, partimizin çatısı altında çok büyük işler başarmış, yük almış, can siperane çalışmış ve çalışmaya devam etmektedirler.

-Kısa süreli bir ayrılık, her ailede imkan dahilindedir. Aile buradaysa, evlatlar dışarda olmaz, olamaz.

-Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya karşımızdayken, bizim ailemize, evimize destek olmamız, birlik olmamız, beşer planında üzerimize “vaciptir”.

-Bu sebeplerle, Sayın Ahmet Davutoğlu, çok hızlı hareket etmeli, kişisel analizler ve geçmiş sorgulamalarla vakit kaybetmeden yuvasına dönmelidir.

-Son olarak da şunu ifade ediyorum. Hemen sonrasında, Sayın Akşener'in de, bu birliktelikte, bu çınarın altında yer alması, gönülleri samimi insanların beklentisidir.

-Jeopolitik gerekleri görüp, Büyük Liderin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin "iç cephe" vurgusunun gereğini ifa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak, bizim için bir mecburi bir vazifedir.

-Vakit tefrika değil, birleşme vaktidir. Vesselam.