Cumhur İttifakı’nda Numan Kurtulmuş depremi: Pimi çekti, bombayı bıraktı, istifa etsin

Önder Aksakal, yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un 'Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz.' diyerek ortaya bıraktığı pimi çekilmiş el bombası doğrudan lâik Cumhuriyete yönelik bir kalkışma denemesidir" ifadelerini kullandı.

“LAF KALABALIĞINDAN BAŞKA BİR ANLAM TAŞIMAZ”

Aksakal, şöyle devam etti:

"Sözde işaret ettiği “Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir.” şeklindeki önerisi de tamamen demogoji ve laf kalabalığından başka bir anlam taşımaz. Bölgemizde yaşanan siyasi gelişmelerin ülkemiz adına geldiği nokta itibariyle bugün Sayın Meclis Başkanının bulunduğu mecranın, Türkiye’nin önceliklerinin çok uzağında olduğu tartışma götürmez bir gerçektir."

“HÜDA PAR İLE DEM ÇİZGİSİNDE…”

Numan Kurtulmuş'a istifa çağrısında bulunan Aksakal, "Anayasamızın üçüncü maddesinden dem vurarak ilk dört maddesini tartışmaya açma gayretinde görünen Sayın Numan Kurtulmuş öyle anlaşılıyor ki tıpkı HÜDAPAR ve HDP/DEM çizgisinde bir arayışın içerisine girmiştir. Bu durumda Yeni Anayasa çalışmalarının yeni döneme bırakılarak yeni bir TBMM Başkanı ile koordine edilmesi daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.