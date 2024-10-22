Cumhur İttifakı'nda Öcalan krizi patladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun" çağrısı Cumhur İttifakı'nda krize neden oldu.

İttifakın küçük ortağı BBP Lider Destici'den "Yeni bir 'Çözüm Süreci'ne, birincisine nasıl şiddetle karşı çıktıysak, yine itiraz ederiz" açıklamasını yaptı.

BBP paylaşımına partinin genel başkanı Mustafa Destici'nin çözüm sürecine dair videosunu da ekledi.

Videoda Destici özetle şu sözlere yer verdi:

-Türkiye'nin terörle mücadelesi 40 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Hepimiz isteriz ki elbette ki terör bitsin, silahlar bırakılsın... Birlik beraberlik sağlansın.

-Ama karşımızdaki terör örgütü kendi ortağı çıkardıkları bir durum değil ki. Emperyalistlerin kurdurduğu, desteklediği, büyüttüğü ve 40 yıldan beri Türkiye'ye saldırttığı bir terör örgütüyle karşı karşıyayız.

-Uzlaşma, çözüm süreci, helalleşme bunların kimin adına yapacağız? Binlerce şehidimiz var. Şehitlerimizin ailelerine sorduk mu?