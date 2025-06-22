Cumhur İttifakı’nda sular ısınıyor: MHP'li isimden çok konuşulacak sözler...

Aksaray / Metin Kurt - Yeniçağ

Aksaray siyasetinde tansiyon, MHP Aksaray İl Sekreteri Musa Gül’ün sosyal medya paylaşımıyla bir anda yükseldi. Cumhur İttifakı bileşenlerinden gelen bu sert çıkış, kent siyasetinde büyük yankı uyandırdı. Gül’ün ifadeleri, yalnızca bireysel bir serzeniş değil; ittifak içindeki gerilimin gün yüzüne çıkmış hali olarak yorumlandı.

VATANDAŞA TEPEDEN BAKARSANIZ...

Musa Gül paylaşımında, belediye yönetimlerini ve bazı siyasi aktörleri sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

“Vatandaşa tepeden bakarsanız, telefonlara cevap vermezseniz, tüm kadrolara kendi yandaşlarınızı doldurursanız, bu millet size bir daha belediye yüzü göstermez.”

Bu ifadeler, özellikle son yerel seçim sonrası belediye kadrolarındaki atamaları ve halkla iletişim eksikliğini eleştiren taban tepkilerinin yüksek sesle dile getirildiği bir döneme denk geldi. Gül’ün açıklamaları, MHP tabanında da yankı bulurken, AK Parti cephesinde ise sessizlik hakim.

CUMHUR İTTİFAKI’NDA KRİZ Mİ VAR?

Siyasi kulislerde, bu çıkışın tesadüf olmadığı ve ittifak içi dengelere yönelik ciddi bir uyarı anlamı taşıdığı konuşuluyor. Özellikle Aksaray’da belediye başkanlığı koltuğunun AK Parti’de olması ve MHP’nin dışarıda bırakıldığı yönündeki algı, ittifakın yerel ölçekte çatırdadığına işaret ediyor.

Musa Gül’ün açıklamasının ardından gözler hem MHP Aksaray İl Başkanlığı’na hem de AK Parti Aksaray teşkilatına çevrildi. Her iki partiden de henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya üzerinden verilen bu mesajın perde arkasında daha derin bir rahatsızlığın olduğu iddia ediliyor.

AK PARTİ-MHP DENGESİNDE AKSARAY FARKLI BİR EKSEN Mİ OLUŞTURUYOR

Uzmanlara göre, bu tür çıkışlar, yerel yönetimlerde iktidarın paylaşımı, liyakat-eleştiri dengesi ve taban memnuniyetsizliği gibi konularda Cumhur İttifakı’nın yeniden şekillenmesi gerektiğine işaret ediyor. Aksaray gibi Anadolu şehirlerinde yaşanan bu tür gerilimler, genel seçim atmosferine de doğrudan etki edebilir.

Musa Gül’ün sosyal medya paylaşımı, yalnızca bir kişinin tepkisi olarak görülmemeli. Bu mesaj, yereldeki halkla bağların zayıfladığı, liyakat yerine kayırmacılığın ön plana çıktığı eleştirilerinin dışavurumu. Cumhur İttifakı’nın Aksaray’daki geleceği açısından bu çıkış bir dönüm noktası olabilir.