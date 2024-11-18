Cumhur İttifakı'nda teğmenler çatlağı! Sinan Oğan: Ne yaptı bu çocuklar?

Sinan Oğan, kılıçlı yemin töreninde ‘Mustafa Kemal’in askerleyiz’ diyen teğmenlerin ihraç istemi ile tebligat yapılmasına tepki göstererek “Ne yaptı bu çocuklar? Devlete baş mı kaldırdı? Her şeyi bu kadar abartmak zorunda mıyız? Nerede babacan devlet, nerede Milli Savunma Bakanının babacan tavrı?” dedi.

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninin ardından gelenekselleşmiş kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya 'ihraç' istemiyle tebligat yapılmasına AKP'den destekler sürerken muhalefetten ise sert eleştiriler yükseldi.

'GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİLDİR'

Sosyal medya platformu X üzerinden teğmenlerin ihraç talebine tepki gösteren Sinan Oğan, "Bu yanlışa müsade etmeyin, hiçbir art niyeti olmayan bu çocuklara yazık etmeyin, askerlik mesleğine can atan yeni nesilleri askerlikten soğutmayın. Seçimlerin 2. turunda destek verdiğimiz Cumhur İttifkanın bu kararın karşısında durmasını bekliyoruz. İhraç sebebiyle disipline sevk kararına gönlümüz razı değildir! Bu kararın her türlü karşısında olacağımızı beyan ediyorum!" ifadelerini kullandı.

"AKIL TUTULMASIDIR"

Sinan Oğan'ın hükümete çağrı da yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun yeni mezunlarla teğmenlerle beraber “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı eşliğinde yıllardır yapılagelen bir eyleminin “disiplinsizlik” sayılması ve ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi en basit tabiriyle akıl tutulmasıdır. Yapmayın, eğer haberler doğruysa bu ihraç talebi Türk milletinin vicdanını yaralar, asla kabul görmez! Sosyal medya platformlarında çığırtkanlık yapan bir kesimin gazına gelmeyin. Eğer bu çocukların yanlış yaptığını düşünüyorsanız çağırırsınız öğüt nasihat verir gönderirsiniz. Askeri kademe istemiyorsa bir daha da yapılmaz ama ihraç talebiyle disipline sevketmek nedir? Ne yaptı bu çocuklar? Devlete baş mı kaldırdı? Her şeyi bu kadar abartmak zorunda mıyız? Nerede babacan devlet, nerede Milli Savunma Bakanının babacan tavrı?

Bu tepki çamur haline gelmiş sosyal medyadan gösterilen tepki üzerine alınmıştır. Koca koca adamlar sosyal medya gazıyla hareket edemez, etmemelidir. Milli Savunma Bakanımıza çağırımdır. Bu yanlışa müsade etmeyin, hiç bir art niyeti olmayan bu çocuklara yazık etmeyin, askerlik mesleğine can atan yeni nesilleri askerlikten soğutmayın.

Seçimlerin 2. turunda destek verdiğimiz Cumhur İttifakının bu kararın karşısında durmasını bekliyoruz. İhraç sebebiyle disipline sevk kararına gönlümüz razı değildir! Bu kararın her türlü karşısında olacağımızı beyan ediyorum!"