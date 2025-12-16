MHP’li Feti Yıldız, son zamanlarda yaptığı 'adil yargılanma' çıkışlarına devam ediyor. TBMM'de bütçe görüşmelerinde, İBB davalarıyla gündeme gelen ‘gizli tanık’ meselesiyle ilgili “Mecbur kalınmadıkça başvurulmamalı” demişti. Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinde MHP'li Feti Yıldız'ın İBB'deki tutuklamalar için harekete geçeceğini söylemişti. Yıldız, X hesabından birçok kez tutuklama kararının en son tedbir olduğunu ifade etti. Yıldız'ın, bu sefer 'adli kontrol' ile tahliye mesajı vermesi dikkat çekti.

'ADLİ KONTROL TEDBİRİNE BAŞVURULMALI'

Yıldız, şunları kaydetti:

"Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillere göre bir tutuklama nedeninin bulunması halinde; başka bir yargılama önlemi ile amaca ulaşılabilinecek ise, herhangi bir ceza sınırı olmaksızsın ,her suç için şüphelinin tutuklanması yerine ‘adli kontrol kararı’ verilebilir.

Adli kontrol tedbirlerinin amacı, tutuklama koruma tedbirinin amacıyla aynı olup, şüpheli veya sanığın kaçmasını ve delilleri karartmasını önleyerek muhakemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve muhakeme sonunda verilecek kararın infazını mümkün kılmaktır.

Adli kontrol kararı hâkimin takdirindedir. Adli kontrol tedbiri tutuklama tedbirine bir alternatif niteliği taşıdığı için tutuklama tedbirinin son çare olması niteliği karşısında mümkün olduğunca adli kontrol tedbirine başvurulmalıdır.

Adli kontrol kurumu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Türk Ceza yargılaması sistemine getirilen, serbest bırakma ile tutuklama arasında etkinliğe sahip olan koruma tedbiri niteliğindeki çağdaş bir kurumdur.

Bu kurum ile kişi özgürlüğünden tamamen yoksun bırakılmamakla birlikte, gözlemeyi ve denetlemeyi olanaklı kılan tedbirlere tabi olmakta böylece kişinin kaçma riski azaltılırken özgürlüğünden tümüyle yoksun kalmasının zararları da ortadan kaldırılmış olmaktadır."