29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılmaması dikkat çekti. Gün boyunca yapılan törenlerde MHP’yi Celal Adan ve Erhan Akçay temsil etti. Bahçeli’nin yokluğu, ittifak içindeki gerilimin sembolü olarak yorumlandı.

Eylül ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 37 ilin emniyet müdürü değiştirilmiş, 22 müdür merkeze alınmıştı. O dönem Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Arzum Nazman, Sinan Ateş suikastı soruşturmasında kritik rol üstlenmişti. Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Daire Başkanlığı ziyareti sırasında Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz’in Muğla’ya atanması ise dikkat çekmişti. Gazeteci Kenan Taş, Karadeniz’in merkeze çekileceği yönündeki beklentilere rağmen MHP’nin kulis gücüyle görevine devam ettiğini belirtti.

Kenan Taş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın devlet bürokrasisinde MHP’li kadrolara alan tanımadığı, bazı isimleri pasif görevlere çektiği ve kritik pozisyonlardan uzaklaştırdığı iddia ederek bu durumun MHP içinde rahatsızlık yarattığı ifade etti.

İttifak içindeki ikinci kırılma noktası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti politikası oldu. Bahçeli’nin sert söylemlerine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha ılımlı mesajlar vermesi, iki lider arasında görüş ayrılığına neden oldu. Kenan Taş, Kıbrıs’ta yeni bir şekillenmenin gündemde olduğunu ifade etti.

Üçüncü başlık ise çözüm süreci. Kenan Taş, Bahçeli’nin geçen yıl başlattığı yeni çözüm süreci kapsamında Öcalan ile görüşme önerisinin AKP tarafından kabul görmediğini belirterek sürecin ilerlemesi konusunda somut adımların eksikliği, ittifak içinde yeni bir tıkanıklık yarattığını öne sürdü.

Gazeteci Kenan Taş şöyle konuştu:

Cumhur İttifakı bileşenleri MHP ile AK Parti 2018'de bir araya geldi. Bir fotoğraf karesi var. Biliyorsunuz AK Parti ile MHP arasında birçok zaman tartışmalar çıkıyor, fikir ayrılıkları çıkıyor ama o fotoğraf karesi aslında en büyük kırılmalardan birisiydi. Devlet Bahçeli Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret ediyor ve orada Süleyman Karadeniz var. Devlet Bahçeli'nin elini öpüyor ve Eylül ayındaki Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Süleyman Karadeniz'in merkeze çekileceği konuşulurken o dönemde yapılan kulislerle Muğla'ya emniyet müdürü olarak atanıyor. Aslında tüm hikaye bu. Dün akşamki resepsiyonda MHP’nin olmamasının sebebi de şu, devlet bürokrasisinde özellikle MHP'lilerin tırpan yediği ve bu tırpanı tutan kişinin de Ali Yerlikaya olduğu dile getiriliyor. Hatta bir valiler kararnamesi gelecek deniyor. Geniş çaplı bir valiler kararnamesinin geldiğinden bahsediliyor. Onda bile hala tartışmalar devam ettiği için MHP ile AK Parti arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Deniyor ki Ali Yerlikaya devlet bürokrasisinde özellikle kendi kısımlarında MHP'lilere yer açmıyor, göz açtırmıyor. Herkesi ya pasif görevlere çekiyor ya da önemli yerlerden alıp başka yerlere atıyor. İlk krizin sebebi bu yani devlet bürokrasisinde yaşananlar.

KIBRIS İLE ALAKALI SIKINTININ EN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN BİRİ

İkincisi hatırlarsanız Kıbrıs'la ilgili Devlet Bahçeli'nin çok sert söylemleri vardı. Bu çok konuşuldu, tartışıldı ama Erdoğan daha ılımlıydı. KKTC’nin yeni cumhurbaşkanına ılımlı mesajlar gönderdi. Karşıdan da ılımlı mesajlar geldi. Orada da yani kaynaklarıma göre Kıbrıs'ta da yeni bir şekillenme var. Orada da yakın bir zamanda farklı şeyleri görebileceğimizi söylüyorlar. Kaynaklarım Kıbrıs ile alakalı sıkıntının en önemli sebeplerinden birisinin bu olduğunu düşünüyorlar.

AK PARTİLİLER AYAK DİRETİYOR

Üçüncü sebep olarak da Devlet Bahçeli'nin geçen sene 22 Ekim'de başlattığı yeni çözüm süreci. Yeni çözüm sürecinin en büyük tıkanıklıklarından birisi şu anda yavaş yavaş ilerliyor gibi gözüküyor ama dönüp baktığınızda pek bir emare yok. Hikaye de şu çözüm süreciyle ilgili deniyor ki Bahçeli ısrarla komisyonun mutlaka Öcalan'la görüşmesi gerektiğini söylüyor ama AK Partililer ayak diretiyor. Böyle üç büyük önemli kriz var. Bürokrasi, çözüm süreci ve KKTC meselesi.