Cumhur İttifakı’ndan İYİ Parti’ye bir davet daha: Yerel seçimlere mahsus bir şey değil

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici "Milleti önceleyen herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz." sSözleriyle İYİ Parti’yi Cumhur İttifakı’na davet etti.

Cumhur İttifakı’ndan İYİ Parti’ye bir davet daha: Yerel seçimlere mahsus bir şey değil

Bir gazetecinin "Yerel seçimlerde partiniz nasıl bir yol haritası izleyecek?" sorusunu yanıtlayan Destici, "Türkiye'nin her bölgesinde, ilinde, ilçesinde, beldesinde kendi adaylarımızı çıkaracak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz ve buna da hazırız. Teşkilat olarak da kadro olarak da aday olarak da buna partimiz hazırdır" dedi.

Destici, şöyle devam etti: "Tabii potansiyelimiz daha yüksek ama potansiyelimizin karşılığını bu seçimde alamadık. İnşallah yerel seçimlerde aldığımız oyu en az üçe, dörde katlayacağımıza yürekten inanıyorum. Diğer taraftan da tabii biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Elbette ki Cumhur İttifakı'nın ruhuna da uygun hareket edeceğiz."

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İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

"İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönünde söylentiler var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Destici, şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz genel seçimlerde de ben aslında İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer alması gerektiğini ifade etmiştim. Eğer İYİ Parti, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girmiş olsaydı bugün yaşananlar kendileri, kendi partileri ve kendi bulundukları ittifak açısından yaşanmamış olurdu. Biz kendilerini defaten uyardık. Yani o ittifakta, karşı ittifakta, Milli İttifakı'nda PKK olduğunu, PKK'nın uzantıları HDP'nin, Yeşil Sol'un, DHKPC'nin uzantıları olduğunu, TİP'in, TİKKO'nun uzantıları olduğunu ifade etmiştik, söylemiştik. Ama o zaman kulaklarını kapattılar, bildikleri yolda devam ettiler. Ama seçim bittikten sonra şu anda herkes orada eteğindeki taşı döküyor. Şu anda en çok eteğinde kimin taş birikmiş diye bakıyoruz. İYİ Partililerin eteğinde çok taş birikmiş.

Şu anda onlar inanılmaz bir şekilde Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanına, adaylarına yönelik her şeyi söylüyorlar ve seçimin kaybedilmesinin sorumlusu olarak da Kemal Bey'i, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve onların kadrolarını görüyorlar. Bu saatten sonra da Cumhuriyet Halk Partisiyle tekrar yerel seçimlerde bir ittifak yapabilirler mi? Bütün bu yaşananlara ve İYİ Parti'nin ortaya koyduğu bu zikzak siyasetine baktığımda her şey olabilir diye görüyorum. Bir kere daha genel seçimlerde yaptığımız çağrıyı yapıyoruz. Biz elbette ki İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer almasını arzu ederiz. Bu sadece yerel seçimlere mahsus bir şey değil. Biz, Türk devletinin varlığını daha güçlü bir şekilde devam ettirmesi, ülkenin bütünlüğünün muhafazası ve Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, milletin kardeşliği açısından milli, manevi hassasiyetleri yüksek olan, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milleti önceleyen herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz."

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