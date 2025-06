Cumhur İttifakı’ndan nezaket beklemek…

Bizdeki medyanın bazı analizlerine hayret ediyorum. 23 yıllık AKP tecrübesine rağmen hala bu partiye hakim olan yönetim anlayışını tanıyamamışlar.

Beklediler ki, Gaziosmanpaşa belediye başkanı tutuklanınca belediye meclisinde AKP ve MHP’liler nezaket göstererek yine CHP adayını başkanvekili seçsinler. Öyle olmadı, olamazdı da. Bahçelinin 28 yıllık genel başkanlığı döneminde “Apo’ya kurucu önder” demesinin dışında kimseye en küçük bir nezaket gösterdiğine şahit olan var mı?

Aynı şey AKP genel başkanı Erdoğan için de geçerli.

2009 seçimlerinde rahmetli Yazıcıoğlu Kahramanmaraş/ Çağlayanceritten dönerken şehit edildi. Çağlayancerit küçük bir ilçe. Yahu Yazıcıoğlu bu ilçeden dönerken şehit oldu, bu ilçeden veya Sivas’tan adaylarımızı çekelim Yazıcıoğlu anısına bu il veya ilçeyi onun partisine verelim diyen olmadı. Tabi Çağlayanceritlilerin vefasızlığı, vicdansızlığı da ayrı bir konu.

23 yıl boyunca siyasi ahlak yok edildi. Bazıları için bir küçük belediye kazanmak her türlü insani duyarlılığın önünde geliyor. Biz insanı, insanlığı, merhameti kaybettik. AKP/ MHP ortaklığı siyasette hedefe ulaşmak için her yol mübahtır anlayışını getirdi. CB seçimlerinde de öyle olmadı mı? Kanuna rağmen mühürsüz oy pusulaları geçerli sayılarak Erdoğan’a seçim kazandırıldı. Bu ülkede hukukun “ H’si” olsaydı, o karara imza atanlar yargı önüne çıkardı. Önce hukuku bitirdiler, hesap soracak bir merci kalmayınca da her türlü kanunsuzluğu siyasi mücadelenin bir gereği haline getirdilet.Yüksek Seçim Kurulu, o kararı aldığı gün bu ülkede hukuk bitti.Güçlüden hesap soracak bir merci kalmadı. Bir ülke için en büyük tehdit keyfiliğin bir yönetim tarzı haline gelmesidir. Sefalet diz boyu, enflasyon almış başını gidiyor, emekli aç, asgari ücretli aç, çalışan aç, çalışmayan zaten aç, hala ülkeyi uçurumun eşiğine getiren bu kadronun ülkeyi selamete çıkaracağına inanan, en küçük bir muhasebe yapmayan büyük bir kitle var. Sadece kendilerine değil, bize, hepimize ülkeye kötülük ediyorlar.

Ne Erdoğan’ın ne Bahçeli’nin siyaset tarzı ile bu ülke bu sarmaldan kurtulamaz. 5 yıldır ekonomik krizle boğuşuyoruz, beş yıldır CB Erdoğan her seferinde bu yaz veya bu baharda enflasyon düşecek diyor. O öyle dedikçe hayat pahalılığı daha da artıyor. Çünkü ülke menfaatleri ile kişisel çıkarlar çatıştığında hep kişisel çıkarlar tercih edildi. İmamoğlu operasyonunda ekonomistler merkez bankasının 60 milyarının çöp olduğunu yazdılar. Böyle bir operasyonun bu sonucu doğuracağını biliyorlardı, ama vatandaşı düşünmek yerine kendi saltanatlarını düşündüler.

Yeni, ahlaklı, kucaklayıcı, hukuka bağlı bir siyasete ve kadroya ihtiyacımız var. Hukuku, yargıyı iktidara bağlamanın sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Yeter artık, demenin zamanı gelmedi mi?