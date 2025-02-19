Cumhur İttifakı’nın HÜDA PAR uzlaşısı!

Herkesin malumu olduğu üzere, HÜDA PAR, AKP listesinden seçime girerek dört milletvekili çıkardı.

Seçimlerden önce de Cumhur İrtifakı partilerinin genel başkanları el ele tutuşarak kollarını hep birlikte havaya kaldırdı...

Yalnız HÜDA PAR, Hizbullah’ın partisi olarak biliniyor. Parti programında da “Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon tartışılmalıdır” gibi ifadeler var. Genel Başkanları, Hizbullah bağlantısı sorulduğuna “Hizbullah terör örgütü değildir” demişti. Ayrıca “Türk Bayrağı ismi bana problemli geliyor” diye konuşmuştu.

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Yerel seçimlerde DEM Parti ile İstanbul’da “kent uzlaşısı” yapan CHP hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık açıklamasında kent uzlaşısının terör örgütü tarafından organize edildiği de ifade edildi.

Bu gündemin üzerine HÜDA PAR’ın düzenlediği AKP’li milletvekillerinin de katıldığı çalıştayda “Meselenin çözümü ancak ulus devlet paradigmasının ve ırkçı/kavmiyetçi bakışın terk edilmesiyle mümkün olabilir” fikri savunuldu ve ülke sınırların temsili hale getirilmesi istendi.

Diyarbakır’da düzenlenen çalıştayda, Şeyh Sait, Seyit Rıza gibi isyancıların ve Saidi Nursi’nin resimleri asıldı ve bunlardan resmen özür dilenmesi talep edildi.

Cumhuriyet’in haberine göre çalıştaya eski AKP milletvekilleri Mehmet Metiner, Sait Yüce, Abdurrahim Akdağ, Orhan Miroğlu; Eski AKP Diyarbakır İl Başkanı Av. Muhammed Akar, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, eski HDP Milletvekili Altan Tan katıldı.

Sonuç bildirisinde “Kürtçe anayasal güvenceye kavuşturulmalı, anadilde eğitimin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğu tanımlamasından vazgeçilmelidir” taleplerinde bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından çalıştayı “ihanet” olarak yorumladı. Bazıları da bu tepkiyi alkışladı. Oysa Mehmet Uçum da Türk kimliğinin kaldırılması ve Türkiye Milleti kimliğine geçilmesi gerektiğini söylemiş ve iktidara bu konularda yol göstermiş bir kişi...

Muhalefetten ise en sert tepkiyi İYİ Parti genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu gösterdi; çalıştaydaki taleplerin PKK’nın talepleri le aynı olduğunu söyledi ve suç duyurusunda bulundu.

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Çalıştaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TBMM İdari Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise “HÜDA PAR’ın anayasanın ilk 4 maddesiyle sorunları var. Biz; cumhuriyetle, laiklikle, üniterlikle sorunu olan yapıyı TBMM'ye taşıyan siyasal yapıyla mücadele ediyoruz. Bu çalıştay bir başkaldırıdır. İlk 4 maddenin kaldırılması için çalıştayla arkadan dolanıyorlar” dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise “Katılımcı konuşmacıların, tam anlamıyla bir ‘ihanet senaryosu’ yazdıkları çalıştay, herkese; ‘PKK silahları bıraksa ne yazar, bırakmasa ne yazar? Nasılsa AKP İktidarı ortaklı, Cumhur İttifakı üyesi HÜDA PAR var!’ dedirtmiştir. Bu çalıştayda Osmanlı’nın çöküş sürecinde Anadolu coğrafyasının emperyalist ülkelerce resmen ‘paylaşılmasının’ Türkiye’de ‘halkların parçalanması’ olarak yorumlanması ise tam bir aymazlıktır. ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesini’nin ‘itirafname’ kabilinden detaylandırıldığı toplantıda, adeta Türkiye’nin nasıl parçalara ayrılması gerektiği anlatılmış. MHP’nin Öcalan önerisinin fırsat olarak görülmesinin savunulması ise ‘çok milliyetli’ Türkiye özleminin açıkça dışa vurulması olmuştur. Bütün bu itiraf içerikli söylemlerin yapıldığı bir ortamda, AKP milletvekillerinin pişkince oturup çalıştayı izlemeleri de hain itiraflara katıldıklarının ikrarı olmuştur” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından Tekirdağ mitinginde yaptığı konuşmasının bir bölümünü paylaştı. Yavaş o konuşmada “PKK’nın görüşleri belli, Türk bayrağıyla sorunu var. HÜDA PAR’ın da Türk bayrağıyla sorunu var. ‘Türkiye bayrağı’ diyelim diyor, özerklik istiyor, federasyon istiyor hepsi... Genel başkanları televizyona çıktı ‘Yemin edecek misiniz?’ deyince, o şerefli Atatürk’ün Meclis’ine ‘Evet edeceğim’ demedi; ‘Bir bakacağız’ dedi. Ne işin var o zaman o Meclis’te? Kimle kimin mücadele ettiğini görün. Gerçekler budur.” demişti...

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Şimdi, DEM Parti ile kent uzlaşısı yaptılar diye CHP hakkında soruşturma açılan bir ortamda, Türkiye’nin sınırlarını, bayrağını yani egemenlik hakkını ortadan kaldırmaya dönük faaliyetler içinde olan HÜDA PAR ile halen kent uzlaşısından daha de öteye; ittifak halinde olan Cumhur İttifakı hakkında da soruşturma açılması gerekmez mi?