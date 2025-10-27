Terör örgütü PKK, Kandil'de düzenlediği basın açıklamasında, "Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhur İttifakı ortağı ve Büyük Birlik Partisi'nin lideri Destici'den bu açıklamaya tepki gecikmedi.

Destici açıklamayı "algı mühendisliği" olarak nitelerken; "Türk Milleti nezdinde pek de önemli ve itibar edilecek bir gelişme değil" ifadelerini kullandı.

"Bir algı mühendisliği çalışması kapsamında sahneye koyduğu yeni bir oyunu servis ettiler." diyen Destici, terör örgütü PKK'nin açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İTİBAR EDİLECEK BİR GELİŞME DEĞİL"

Birkaç gün sonra 'teröristbaşı Apo ve içerideki diğer örgüt üyeleri serbest bırakılmazsa, DEM aracılığıyla talep ettiğimiz yasal anayasal değişiklikler yapılmazsa istediğimiz zaman tekrar gireriz' diyeceklerinden herkes emin olduğu için, bugünkü şovları aslında Türk Milleti nezdinde pek de önemli ve itibar edilecek bir gelişme değil.

"BU SÜREÇ DE DEVLETİN DENETİMİNE AÇIK OLMALIDIR"

Eğer gerçekten barış isteniyorsa, terör örgütü önce Türk Milletinden özür dilemeli, Türk Devletinden af talebinde bulunmalı, tüm uzantılarıyla beraber silah bırakmalı ve fesih sürecini şeffaf biçimde başlatmalıdır. Bu süreç de devletin denetimine açık olmalıdır.

Türkiye’ye aidiyet hissetmediklerini dile getiren sözde siyasetçiler ve STK’lar da bu oyunların bir parçasıdır" derken; "Eğer örgüt gerçekten bu işlerden elini ayağını çekmeye niyetliyse, önce bu yapılarla ilişkisini kesmelidir.

SÜRECE KARŞI OLDUĞUNU BİLİNİYOR

Destici, "Terörsüz Türkiye" adını verdiği sürece karşı olduklarını her seferinde söylemiş ve komisyon çalışmalarını hedef almıştı. Ayrıca Destici sık sık DEM Parti'ye yönelik eleştirel açıklamalarda bulunmuştu.