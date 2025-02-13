Cumhur İttifakı’nın küçük ortağından AKP ve MHP’ye ağır sözler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkan Bahçeli'nin ‘Öcalan açılımı’ ve DEM heyetinin İmralı ziyaretiyle başlayan süreç üzerinden ortağı olduğu AKP ve MHP ittifakına (Cumhur İttifakı), sert sözlerde bulundu. Destici "Bu densizlik bizim aklımızla, sabrımızla alay etmektir. Yanlıştan ivedilikle dönülmeli ve terörle mücadeleye devam edilmelidir" dedi.

O DALI YA KOMŞU KESER YA BİZ KESERİZ

Son dönemde, İmralı'dan gelecek bir açıklama ve terör örgütünün sözde fesih kararıyla ilgili bir beklenti yaratıldığının belirten Destici, “Bu süreçte DEM Parti heyetine de birtakım misyonlar atfedildi. Ancak biz en başından beri Büyük Birlik Partisi olarak bu oyuna karşı durduk ve bugün yaşanan her gelişme, bizim haklılığımızı bir kez daha gözler önüne serdi. Son olarak, terör örgütünün meclisteki uzantıları tarafından yapılan açıklama tam bir hadsizlik örneğidir. 15 Şubat'ta yapılacak sözde açıklama, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile yapacakları görüşme nedeniyle ertelenmiş. Bu densizlik bizim aklımızla, sabrımızla alay etmektir. Buradan soruyoruz; hayırdır efendiler. Türkiye'nin meselesini siz hangi hakla, hangi sıfatla ve hangi yetkiyle başka bir ülkenin bölücüleriyle, ayrılıkçılarıyla sözde politik aktörleriyle görüşüyorsunuz? Siz bu bağın üzümü müsünüz, yoksa komşunun bağına dal mı uzatıyorsunuz? Komşunun bağına eğer dal uzatırsan o dalı ya komşu keser ya biz keseriz.

"KEM ALETLE KEMALAT OLMAZ"

Sürece karşın hep karşı olduklarının altını çizen Destici, “Barzani ve hele hele Türk milleti düşmanı, PKK iş birlikçisi Talabani kim oluyor ki, terör örgüt üzerinde bu kadar etkili olduklarına inanarak bu görüşme trafiğini yapma ihtiyacı hissediyorsunuz ya da bunlara müsaade ediliyor. Buradan herkese sesleniyorum. Biz Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak bu sürece başından beri olumsuz yaklaştık ve net karşı durduk. Buradan bir şey çıkmayacağını biliyoruz. Bir kere daha uyarıyoruz. Kem aletle kemalat olmaz. Bu yanlıştan ivedilikle dönülmeli ve terörle, teröristle mücadeleye amansız bir şekilde devam edilmelidir” ifadelerini kullandı.