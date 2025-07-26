Cumhur İttifakı’nın küçük ortağından şehit tepkisi!

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik hizmetinde bulunan 2 askerimizin şehit olmasına ilişkin Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den tepki geldi. Destici, “Bu, üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir. Ve bunu anlamakta ve kabul etmekte güçlük çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ”

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığımızda yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanarak tedavi altına alınan Mehmetçiklerimize dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ‘güçlük çekiyor’ tepkisinde bulunarak şunları dile getirdi:

“Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ölüm nedenleri aşırı sıvı kaybına bağlı organ yetmezliği olarak açıklanmış. Bu, üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir. Ve bunu anlamakta ve kabul etmekte güçlük çekiyoruz. Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyor; tedavisi süren Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun”

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığımızda yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanarak tedavi altına alınan mehmetçiklerimizden Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Ölüm nedenleri aşırı… — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) July 26, 2025

NE OLMUŞTU?

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik hizmetinde bulunan 2 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, şehit askerlere yapılan ilk otopsinin sonuçlarını açıkladı. Öte yandan Bakanlık, 5 askerin tedavi altında olduğunu bildirdi.

İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapıldı.

Konu ile ilgili idari tahkikat başlatıldı.