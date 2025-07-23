Cumhur İttifakı'nın küçük ortakları birbirine girdi! Sosyal medyada kapıştılar... İthamlar ortamı kasıp kavurdu...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhur İttifakı'nın küçük ortakları birbirine girdi! Sosyal medyada kapıştılar... İthamlar ortamı kasıp kavurdu...

İktidarın küçük ortakları BBP ve DEM sosyal medya üzerinden birbirine girdiler. DEM'in 'partimizi feshetmiyoruz’ çıkışına BBP'den “DEM hala örgüt refleksiyle hareket ediyor" yanıtı geldi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni açılım süreci devam ederken, iktidarın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) sosyal medya üzerinden birbirine girdi. BBP'nin "DEM de kendini feshetmeli" şeklindeki sözlerine Erdoğan'ın 'süreç ortağı' olarak duyurduğu DEM Parti’den ‘partimizi feshetmiyoruz’ çıkışı gelirken, BBP ise “DEM hala örgüt refleksiyle hareket ediyor’ yanıtı geldi.

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DEM İLE BBP ARASINDA FESİH GERİLİMİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) arasında sosyal medya üzerinden sert bir tartışma yaşandı. BBP'nin "DEM de kendini feshetmeli" şeklindeki sözleri, DEM Parti tarafından sert tepkiyle karşılandı. DEM Parti, BBP'nin bu çağrısına şu şekilde cevap verdi:

"Kamuoyunu yanıltmak ve toplumsal algıyı çarpıtmak isteyenlere hatırlatma: DEM Parti; halkların eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalet ve barış mücadelesinin adıdır. Milyonların iradesidir. Bir tabela değildir, geçici hiç değildir. Büyük bedeller ödeyerek ve kesintisiz bir mücadeleyle bugüne gelmiştir. DEM Parti’nin amacı nettir: 86 milyon için barışı sağlamak ve demokrasiyi inşa etmek. Yalanlarla, çarpıtmalarla, iftiralarla yolumuzu kesmeye çalışmaktan vazgeçin. Partimizi feshetmiyoruz. Olduğumuz yerdeyiz, yürüyüşümüz kararlılıkla sürüyor. Asla geri adım atmayacağız”

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“TABELA DEĞİŞTİREREK” SİYASET YAPMAYA KALKIYOR”

BBP ise sosyal medya hesabı üzerinden DEM’in tepkisine “DEM Parti ise terörle ilişkili aidiyetlerini reddetmeden, sadece “tabela değiştirerek” siyaset yapmaya kalkıyor. Bu yetmez! Bu millet artık isim oyunlarına karnını doyurdu” şeklinde yanıt verdi.

“BUNA ELİMİZDEN GELDİĞİNCE İZİN VERMEYECEĞİZ”

“DEM Parti’ye çağrımız sadece hukuki değil, ahlaki, vicdani ve millî bir çağrıdır” diyen BBP’nin açıklamasında, DEM’in “Bedel ödedik” sözüne “Bu devlete ve bu millete bedel ödeterek geldik, şimdi de bu geçmişi hak gibi göstermeye çalışıyoruz.” Buna elimizden geldiğince izin vermeyeceğiz.” şeklinde tepki geldi.

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