Cumhur İttifakı'nın kurulmasının sırrı ortaya çıktı

MHP’nin eski Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve Cumhur İttifakı’na eleştirilerde bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası MHP’de yaşanan süreci hatırlatan Alagöz, AKP ve MHP’nin Cumhur İttifakı üyeleri olmasına dair değerlendirmeler yaptı.

Darbe girişimine partilerden tepkilerin artarda geldiğini belirten Alagöz, tüm MHP’li Belediye Başkanları’nın Ankara Genel Merkez binasında yaptığı istişare toplantısında konuşulanları yeniden gündeme getirdi.

O dönem parti içinde çözüm süreci, Habur rezaleti, BOP eş başkanlığı, Yahudi üstün hizmet madalyası ve FETÖ’nün güçlendirilmesi gibi yakın tarihte yaşanan birçok politikanın konuşulduğunu ifade eden Alagöz, MHP’nin bu politikalara verdiği sert tepkilerden sonra ittifak kurulmasına anlam verilemediğini belirtti.

Ümit Alagöz

“Herkes seçmene ne diyeceğini düşünüyordu” diyen Alagöz, “Ayrıca AK Parti kadrolarınca MHP’li belediye başkanlarına uygulanan adaletsiz yaklaşıma duyulan öfke dile getiriliyordu. Dakikalar sonra Devlet Bahçeli salona giriş yaptı. Konuşmasına başladı. Daha konuşmasının başlarında ‘Ne yapmamı bekliyordunuz? Bıraksaydım da AK Parti HDP ile beraber mi olsalardı? Kimse kusura bakmasın. MHP'nin bitmesi pahasına bile olsa Ak Parti ile HDP’nin Ülkeyi beraber yönetmesine izin vermem’ demişti” ifadelerini kullandı.

O dönem gerekçenin çok mantıklı olduğunu savunan Alagöz, “Peki şimdi ne oldu?” diyerek madde madde sıraladı:

“AK Parti, MHP’yi DEM ile birlik olma tehdidinde mi bulundu?

-Cumhur ittifakını dağıtma tehdidinde mi bulundu?

-Ve ya bilmediğimiz başka bir tehdit unsuru mu var?

-Yoksa yıllardır, biz Türk Milliyetçileri o sert İmralı ve Öcalan karşıtı söylemler kullanılarak kandırıldı mı?

–Ve ya iddia edildiği gibi bizleri, 2002 yılındaki erken seçim açıklamasından bugüne kadar bir senaryonun piyonları mı yaptınız? Sebep her ne olursa olsun. Artık senaryonun sonuna gelinmiş, perde inmiş, oyun sona ermiştir.”

Türk Milliyetçilerine çağrıda bulunan Alagöz, paylaşımında “Artık daha aklı selim düşünerek son çeyrek asrı sorgulamaya davet ediyorum” dedi.

15 temmuzdan hemen sonra bilindiği üzere Cumhur ittifakı kurulmuş, parti içi tepkiler art arda gelmekteydi.

Tüm MHP li Belediye Başkanları Ankara Genel Merkez binasına istişare toplantısı için davet edilmişti. Doğal olarak bende toplantıya katıldım.

Toplantı öncesi Belediye… — Ümit Alagöz (@umitalagoztr) December 29, 2024

PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Ümit Alagöz 30 Kasım 2024 partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Alagöz, "Teşkilatımızın, davamızın zarar görmemesi adına gösterilen gayretin ‘fitne’, ‘hainlik’ olarak nitelendirildiği, Türk töresine tamamen aykırı bir şekilde şeyh-mürit ilişkisinin oturtulmaya çalışıldığı bir yapıyla da yol yürüyemem" dedi.