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Cumhur İttifakı'nın ortağı AKP'deki bölünmeyi açıkladı. Erdoğan hangi tarafı seçecek

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, AKP’nin bölüneceğini açıklayarak “Erdoğan hangi tarafta kalacak?" diye sordu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 10:15
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 10:22
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Cumhur İttifakı'nın ortağı Doğu Perinçek AKP'deki bölünmeyi açıkladı. Erdoğan hangi tarafı seçecek

Cumhur İttifakı'nın ortağı AKP'deki bölünmeyi açıkladı. Erdoğan hangi tarafı seçecek
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Cumhur İttifakı'nın ortağı Vatan Partisi'nin lideri Doğu Perinçek, ABD'nin mektubu karşısındaki tavrı nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi eleştirdi.

Ulusal Kanal’da konuşan Perinçek, Nebati'ye "Hadi bakalım gücün yetiyorsa Nebati sana buradan meydan okuyorum Vatan Partisi Genel Başkanı olarak. Türkiye adına sana meydan okuyorum. Türk Milleti adına meydan okuyorum" dedi.

Perinçek, “Sayın Nebati, Amerika'nın Türkiye'deki mali zaptiyesi" ifadelerini kullanarak, AKP’nin çırpındığını ve bölündüğünü savundu.

Daha sonra Perinçek, "Erdoğan hangi tarafta kalacak?" diye sordu.

AKP BÖLÜNECEK

Nebati’nin “ Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda tavrımız değişmedi” sözlerini eleştiren Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti bölünecek. Buradan açıkça söylüyorum. Bu politikalarla AKP bölünecek. AKP'nin içindeki Atlantikçilerle Vatanseverler arasındaki beraberliğin sürmesinin imkanı yok. Çok kritik bir yıla girdik. “ dedi.

ERDOĞAN NE TARAFTA KALIR?

Perinçek devamında ise, “Türkiye için karar ve kader yılı. AKP bu Nebati'lerle ancak çıkmazlarda çırpınır. İçindeki Abdullah Gül'leri, Babacan'ları atmaya devam eder veya onlar AK Parti'nin başına geçer. İçerideki vatanseverleri tasfiye ederler. Erdoğan ne tarafta kalır? Bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Nebati, ABD’den Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yapılan “Rusya” uyarısı hakkında değerlendirmede bulunmuş. Mektubun endişe yaratmasının anlamsız olduğunu ifade etmişti.

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Abbas
7.09.2022 10:57
Bence akp hepinizi ters köşe yapıp, hdp ile ortaklığa gidecek, MHP nin karşı çıkması söz konusu olmaz, ortama uyar, çıkarı neredeyse oraya yaslanır  
 
Ramiz Ağa
7.09.2022 10:33
Akp zaten toplama kampı gib Numan kurtulmuş ve ekibi Süleyman soylu ve ekibi Faruk Çelik ve ekibi . Damatcilari hiç saymıyorum bile şimdi siz söyleyin kaça bölünür sizce  
 
golge adam
7.09.2022 10:25
akp iktidarının kendilerinden olmayanları ve kendinden kaçanları görmeyip büyük bir hayal aleminde yaşadığının farkında değil.Büyük ağrı ve acıların tek ilacı ya morfin yada uyuşturucudur.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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