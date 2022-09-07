Cumhur İttifakı'nın ortağı AKP'deki bölünmeyi açıkladı. Erdoğan hangi tarafı seçecek

Cumhur İttifakı'nın ortağı Vatan Partisi'nin lideri Doğu Perinçek, ABD'nin mektubu karşısındaki tavrı nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi eleştirdi.

Ulusal Kanal’da konuşan Perinçek, Nebati'ye "Hadi bakalım gücün yetiyorsa Nebati sana buradan meydan okuyorum Vatan Partisi Genel Başkanı olarak. Türkiye adına sana meydan okuyorum. Türk Milleti adına meydan okuyorum" dedi.

Perinçek, “Sayın Nebati, Amerika'nın Türkiye'deki mali zaptiyesi" ifadelerini kullanarak, AKP’nin çırpındığını ve bölündüğünü savundu.

Daha sonra Perinçek, "Erdoğan hangi tarafta kalacak?" diye sordu.

AKP BÖLÜNECEK

Nebati’nin “ Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda tavrımız değişmedi” sözlerini eleştiren Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti bölünecek. Buradan açıkça söylüyorum. Bu politikalarla AKP bölünecek. AKP'nin içindeki Atlantikçilerle Vatanseverler arasındaki beraberliğin sürmesinin imkanı yok. Çok kritik bir yıla girdik. “ dedi.

ERDOĞAN NE TARAFTA KALIR?

Perinçek devamında ise, “Türkiye için karar ve kader yılı. AKP bu Nebati'lerle ancak çıkmazlarda çırpınır. İçindeki Abdullah Gül'leri, Babacan'ları atmaya devam eder veya onlar AK Parti'nin başına geçer. İçerideki vatanseverleri tasfiye ederler. Erdoğan ne tarafta kalır? Bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Nebati, ABD’den Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yapılan “Rusya” uyarısı hakkında değerlendirmede bulunmuş. Mektubun endişe yaratmasının anlamsız olduğunu ifade etmişti.