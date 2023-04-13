Cumhur İttifakı'nın ortağı HÜDAPAR PKK hamisi Barzani ile görüştü

Editör: Dilek Kılıç Taşdemir
Terör örgütü Hizbullah’ın siyasal kolu ve Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak’ın kuzeyindeki Kürt yönetiminin eski lideri Mesut Barzani ile görüştü. Barzani, yıllarca terör örgütü PKK’nın hamiliğini yaptı.
HÜDA PAR'ın Twitter açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ile KDP Başkanı Sayın Mesud Barzani telefonla görüştüler" ifadelerine yer verildi. Görüşmenin detayları paylaşılmadı.
Yapıcıoğlu ile Barzani, ocak ayında Erbil'de bir araya gelmişti
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