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Cumhur İttifakı'nın ortağı HÜDAPAR PKK hamisi Barzani ile görüştü

Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDA PAR, terör örgütü PKK’nın hamisi Barzani ile görüştü.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 14:46
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Cumhur İttifakı'nın ortağı HÜDAPAR PKK hamisi Barzani ile görüştü

Cumhur İttifakı'nın ortağı HÜDAPAR PKK hamisi Barzani ile görüştü
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Editör: Dilek Kılıç Taşdemir

Terör örgütü Hizbullah’ın siyasal kolu ve Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak’ın kuzeyindeki Kürt yönetiminin eski lideri Mesut Barzani ile görüştü. Barzani, yıllarca terör örgütü PKK’nın hamiliğini yaptı.

HÜDA PAR'ın Twitter açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ile KDP Başkanı Sayın Mesud Barzani telefonla görüştüler" ifadelerine yer verildi. Görüşmenin detayları paylaşılmadı.

Yapıcıoğlu ile Barzani, ocak ayında Erbil'de bir araya gelmişti

 

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