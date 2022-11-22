İBB'nin bir binası daha bedavaya gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 2010 yılında FSM Vakıf Üniversitesi’ne 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilen ve halen Üniversite tarafından Rektörlük binası olarak kullanılan, tarihi Fatih Belediye binasıyla ile ilgili İBB yönetiminin teklifini görüştü.

SAYIŞTAY KARARI

İBB yönetimi, teklifte; Sayıştay denetçilerinin 2017 yılında bir başka vakıf üniversitesi ile ilgili kararında; “Vakıf üniversiteleri kamu tüzel kişiliğine sahip olmakla birlikte tahsis açısından yönetmelikte ifade edildiği şekliyle kamu idaresi sayılmayacağından belediyeye ait bir taşınmazın bedelli ya da bedelsiz olarak üniversiteye tahsisi mümkün değildir” değerlendirmesi yaptığını anımsattı.

BİİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bilgi Üniversitesi’ne verilen Haliç kıyısındaki İBB arazisi ile ilgili tahsis kararı, söz konusu Sayıştay kararı gerekçe gösterilerek, İBB Meclisi tarafından 14 Şubat 2019 tarihinde iptal edilmişti.

Teklif, AKP Grubunun oylarıyla oy çokluğu ile reddedildi.

Bedelsiz tahsis kararı, Ekrem İmamoğlu’ndan önceki İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın döneminde alınmıştı. Uysal halen, tarihi Fatih Belediyesi binasının tahsis edildiği FSM Vakıf Üniversitesi’nin mütevelli heyeti başkanlığı görevini yürütüyor.

FATİH BELEDİYESİ BİNASININ TARİHÇESİ

Tarihi Fatih Belediye binasının yapımına, 1913 yılında başlandı. Bina, 1914’te hizmete açıldı. Kapısı üzerindeki kitabede, “Şehremaneti Fatih Belediyesi Dairesi” yazılı bina, kaymakamlık olarak da kullanıldı. Binanın mimarı ise Yervant Terziyan. (ANKA)