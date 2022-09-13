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Cumhur İttifakı'nın sandık planı ortaya çıktı: 3 milyon kişiye görev verilecek

Seçimlere geri sayım devam ederken, İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi, Cumhur İttifakı'nın seçimde 200 bine yakın sandıkta olmak üzere üç milyon kişiyi görevlendireceğini bildirdi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:35
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 12:12
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Cumhur İttifakı'nın sandık planı: 3 milyon kişi görevlendirilecek

Cumhur İttifakı'nın sandık planı ortaya çıktı: 3 milyon kişiye görev verilecek
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2023 seçimlerine geri sayım devam ederken, AKP ve MHP'nin sandık güvenliğiyle ilgili hazırlıkları da ortaya çıkmaya başladı. 

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cumhur İttifakı, Türkiye genelinde 200 bine yakın sandıkta üç milyon kişi görevlendirecek. AKP ve MHP’nin her sandıkta birer sandık kurulu üyesi, üçer müşahit ve parti teşkilatlarından gözlemcileri yer alacak.

Habere göre AKP yönetimi, 2023 seçimlerine hazırlık çerçevesinde yaz başından bu yana 75’ten fazla ilde koordinasyon toplantıları düzenledi. Seçimde görev alacak partililere, sandık başı işlemleri, oy sayımı sırasında yapılacaklar ve dikkat edilecek konular örneklerle anlatıldı. 

Yapılan toplantılarda, parti yönetimi tarafından "Seçimin en önemli aşaması sandıklara sahip çıkmaktır. Sandığa gelen AK Parti seçmenin oyuna sahip çıkacağız. Tek bir oyun bile başkasına yazılmasına müsaade etmeyeceğiz. Gözümüzü dört açacağız" ifadeleri kullanıldı.

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Çılgın Türk
13.09.2022 13:37
Son 10 yılda yapılan seçimlerin hepsi saibelidir böyle uyuşuk tiriskadan muhalefet olursa akp daha çok seçim kazanır delili istanbul seçimleri  
 
Hoca
13.09.2022 13:36
Millet İttifakı'nın seçimi kazanması için aradaki farkın çok yüksek olması gerekir.Oylar birbirine yakın çıkarsa fazla oy da alsa mümkünü yok kazanamaz.Hoca,*Damdan düşeni getirin*diye boşuna dememiş  
 
Yıldırım Demircioğlu
13.09.2022 13:22
Şeffaflık adına tüm sandık sayım ve sonuçları kamera kaydına alınmalı.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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