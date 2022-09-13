Cumhur İttifakı'nın sandık planı ortaya çıktı: 3 milyon kişiye görev verilecek

2023 seçimlerine geri sayım devam ederken, AKP ve MHP'nin sandık güvenliğiyle ilgili hazırlıkları da ortaya çıkmaya başladı.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cumhur İttifakı, Türkiye genelinde 200 bine yakın sandıkta üç milyon kişi görevlendirecek. AKP ve MHP’nin her sandıkta birer sandık kurulu üyesi, üçer müşahit ve parti teşkilatlarından gözlemcileri yer alacak.

Habere göre AKP yönetimi, 2023 seçimlerine hazırlık çerçevesinde yaz başından bu yana 75’ten fazla ilde koordinasyon toplantıları düzenledi. Seçimde görev alacak partililere, sandık başı işlemleri, oy sayımı sırasında yapılacaklar ve dikkat edilecek konular örneklerle anlatıldı.

Yapılan toplantılarda, parti yönetimi tarafından "Seçimin en önemli aşaması sandıklara sahip çıkmaktır. Sandığa gelen AK Parti seçmenin oyuna sahip çıkacağız. Tek bir oyun bile başkasına yazılmasına müsaade etmeyeceğiz. Gözümüzü dört açacağız" ifadeleri kullanıldı.