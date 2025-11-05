BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Destici, "İçinde bulunduğumuz hafta, siyasi partiler yoğun olarak terörist Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM kararını ve tahliye taleplerini tartıştı" ifadelerini kullandı.

AİHM'in Demirtaş kararı sorulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır" demişti.

Destici'nin konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"TERÖRİST SELAHATTİN DEMİRTAŞ’LA İLGİLİ AİHM KARARINI VE TAHLİYE TALEPLERİNİ TARTIŞTI"

“Büyük Birlik Partili ve Alperenler olarak ifade ediyorum ki, o katillerle barışmayı, anlaşmayı, kucaklaşmayı aklımızdan dahi geçirmedik. Evlatlarımızı katleden hainlere, bugüne kadar insan muamelesi yapmayı da aklımızdan geçirmedik, bundan sonra yapmayacağımızı buradan açıkça ilan ediyorum. İçinde bulunduğumuz hafta, siyasi partiler yoğun olarak terörist Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM kararını ve tahliye taleplerini tartıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine sayısız kararı var. Ve bu kararların çoğunluğu Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütleriyle ilgili. Demirtaş’ın hapiste olmasına neden olan dava ya da yaşananlar unutulmuş görünüyor. Ama bizim vazifemiz bunları anlatmak ve hatırlatmaktır. 2014 yılında, terör örgütünün partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Ayn-el Arap’da DAEŞ tarafından kuşatılmış PKK’lı teröristlere yardım etmezse ayaklanma başlatmakla tehdit etti.

Elbette Türkiye PKK’ya yardım etmedi ve terör örgütünün partisi, genel merkez yönetim kurulunu toplayarak, ayaklanma çağrısı yapılması kararını netleştirdi. Sözde eş genel başkanları Demirtaş tarafından ayaklanma çağrısı yapıldı. Çıkan olaylarda Yasin Börü başta olmak üzere 46 kişi öldü, 682 kişi yaralandı. 16 ilde, sayısız ev ve iş yerine zarar verildi. Gerçek bu. Büyük Birlik Partisi dışında hiç kimse tarafından dile getirilmese de gerçek bu. Ortada bir fikir suçu ya da fikir suçlusu yok. Davaya dair utanılacak tek şey, bizce, terörle ve terör örgütüyle doğrudan bağlantısına rağmen, buna dair sayısız delile rağmen, bu gerçeğin taraflarca sayısız kez doğrulanmasına rağmen, terör örgütünün partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmaması ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümlü yapılanmaya, milletin kaynaklarından, her yıl milyarlarca lira ödenmesidir. Esas utanılması gereken budur.”