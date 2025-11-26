MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet ediği ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. Süreçte; Terör örgütü PKK’nın fesih kararı, silahları yakması ve bölgeden çekilmesi ile devam etti.

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda ise İmralı’ya gitme kararı çıkmıştı. CHP ve Yeni Yol Partisi İmralı’ya giden heyette yer almadı. MHP, AKP ve DEM Parti’nin birer üyesi İmralı’ya gidip, Öcalan ile görüştü.

DESTİCİ'DEN İMRALI BOMBARDIMANI

Süreçte yaşanan gelişmelere Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’den sert tepki geldi. Partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, İmralı ziyaretinde iddia edilen 2 soruya değinirken, şu ifadeleri kullandı:

“Birincisi, PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının söylendiği ama bunun sahada görülmediği; ikincisi, Suriye’de YPG’nin neden silah bırakmadığı ve merkezi yönetime dahil olmadığı. Dünden bugüne, yaşanan her gelişme, PKK, özellikle PKK’nın siyasi uzantıları tarafından söylenen her söz, endişelerimizi ve söylediklerimizi haklı çıkarmaktadır. Milletimiz ve ülkemiz adına endişeliyiz. Bu süreçte, PKK’nın meşrulaştırılmasına ve PKK’nın misyonunun barış isteği olarak özetlenmesine itiraz edenlerin terörden fayda sağlamakla suçlanmasını hayretle ve ibretle izliyoruz. Gelişmeleri elbette takip edeceğiz ve fikrimizi, düşüncemizi ifade edeceğiz. Milletimiz, ülkemizin birliğinden asla taviz vermeyecektir. Milletimiz dilinden, kimliğinden asla taviz vermeyecektir. Biz bu aziz Müslüman Türk milletinin ferasetine ve irfanına güveniyoruz”

Süreci’nin en sıcak günlerinde bile ‘PKK ile masaya oturulsun’ diyenlerin oranının yüzde 20-30’u geçmediğinin altını çizen Destici, “Sonucun ne olduğu da ortadadır. Sahada kalıcı barış, kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerle değil; hukukla, şeffaflıkla ve millet iradesiyle ve en önemlisi de devletin gücüyle tesis edilir. O güçte kahraman Türk ordusu ve polisidir. Aksi hâlde, DEM’in, Kandil’in ve İmralı’nın söylemleriyle meşruiyet üretilecek olan her süreç, devlete ve millete sadece güvensizlik, kırılganlık ve yeni tehditler bırakarak geri döner” dedi.