30 bin TL’ye yaklaşan açlık sınırı karşısında emekliler, çiftçiler, işçiler, kadınlar, öğrenciler ezilmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi muhalefetin TBMM’deki bütçe görüşmelerinde verilen önergelerin tamamı AKP ve MHP milletvekilleri tarafından kabul edilmedi.

Yoksulluğu gittikçe büyüdüğü ortamda umut 2027’ye bırakıldı. Dün ise komisyonda kabul edilmeyen önergeler damga vurdu. Emekliler için en düşük aylığın asgari ücret düzeyine çıkarılması, emekliye asgari ücret düzeyin bayram ikramiyesi verilmesi önergesi kabul edilmeyenler arasında oldu.

ORTAKLAR BİLDİĞİMİZ GİBİ: TAMAMINA RET

Sözcü gazetesi muhabiri Deniz Ayhan, AKP ve MHP tarafından ret edilen önergeleri şu şekilde sıraladı:

Okula aç giden çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilsin.

Öğretmenlere eğitim yılı başında ve 24 Kasım’da birer maaş ikramiye verilsin.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için bütçeye ödenek konulsun.

Okulların temizlik, güvenlik ve sağlık personeli ihtiyacı bütçeden karşılansın.

Üniversite öğrencilerinin bursları 1 kat arttırılsın.

Çiftçiye ÖTV’siz ve KDV’siz mazot verilsin.

Çiftçiye her yıl milli gelirin yüzde 1’i oranında tarımsal destek verme kuralı uygulansın.

Çiftçilerin 600 bin liraya kadar olan borçları silinsin.

Tarımda kadın ve genç çiftçilerin sigorta primini devlet ödesin.

Deprem sonrasında zor şartlarda yaşayan ve konteyner kentlerdeki ailelere 2 yıl bedava elektrik verilsin.

Köy ve kasabalarda yaşayan yoksul hanelere yılda 20 bin lira, emekli ve memurlara 40 bin lira yakacak yardımı yapılsın.

KOBİ’lerle esnaf ve sanatkarlara 10 milyar lira ilave destek sağlansın.

Cirosu yıllık 2 milyon TL’nin altında olan esnafın 400 bin liraya kadar olan borcunu devlet ödesin.

20 bin karayolu taşeron işçisi kadroya alınsın.

Müteahhitlerin parasını kesmediler

Elektrik dağıtım şirketlerinin sıkı denetimi için ilave ödenek konulsun.

Şehir hastanelerinin müteahhitlerine gidecek paradan 40 milyar keserek halk sağlığını korumaya aktarılsın.

Boşanmış ve çocuklu kadınlara bütçeden yardım ödensin.

Kadın sığınma evlerinin sayısı arttırılsın.

İhtiyaç sahibi hanelere ücretsiz internet sağlansın.

Kadın kooperatifleri ve kadın girişimciliğini destek için 100 bin kadına 2 milyon lira hibe verilsin.

Ev emekçisi kadınların sigortalanması ve emeklilik hakkına kavuşması için 120 milyar TL ödenek konulsun.

BÜROKRATLARA BALLI ZAM

Önergeler arasında tek kabul edilen ise iktidarın sunduğu üst düzey bürokratlara ballı zam oldu. Bütçe teklifinden madde geri çekilmez ise makam sahibi yöneticilere seyyanen zam verilecek. Makamın çaycısı ve şoförü de 44.800 lira ek ödeme almış olacak. Diğer memurlara ise bu zam işlemeyecek.

Yeniçağ gazetesi olarak geçtiğimiz günlerde AKP’li kaynağa durumu sormuştuk. AKP’li isim tepkilerden dolayı bütçe görüşmelerinde teklifin geri çekileceğini söylemişti. Ancak dünkü komisyonda madde geri çekilmedi.

Bugün 55 bin lira maaş artı 22 bin 400 TL ek ödeme alanların önergenin kabul edilmesinin ardından ek ödemesi 44 bin 800 liraya çıkmış olacak.