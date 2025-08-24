Cumhur Reyonu Tartışması ve Sorunun Adresi

“Cumhur reyonu” başlığıyla çıkan (marketlerde özel bir bölüm açılacağı, aracılar ortadan kalktığı için burada ürünlerin ucuz satılacağına dair) haberler daha sonra resmi ağızlardan yalanlandı. Bu nedenle haberi yalan kabul ederek konuşalım ancak tam da burada önemli bir ayrım var: Bir haberin yalanlanması, onun işaret ettiği siyasi iletişim tekniğinin varlığını ortadan kaldırmaz. Uzun süredir izlediğimiz kalıp şu: Fahiş fiyatlar gündeme geldiğinde, ok aracıya, pazarcıya, bakkala doğrultuluyor; kamusal politikaların payı ise görünmez kılınıyor. Bu, fiyat baskısının sorumlusunu en zayıf halkada bulup sistem hatalarını perdeleyen bir algı yönetimi biçimi.

Bu çerçevenin nasıl beslendiğini haber bültenlerinden ve sosyal medya akışlarından görüyoruz: Belediye başkanlarının ve siyasetçilerin pazarda satıcıları azarladığı videolar paylaşılıyor. Bu görüntüler “halk adına hesap soruyoruz” duygusu üretiyor; ama ekonomik nedenselliği basitleştiriyor.

Oysa pazarcı da üretici de bu zincirin en kırılgan halkalarıdır. Onların belirlediği fiyat, tarım girdilerinden nakliye masraflarına, döviz kurlarından enerji maliyetlerine kadar çok geniş bir ekonomik denklemden etkileniyor.

Evet, pazarcının veya satıcının her zaman “tamamen masum” taraf olduğunu söyleyemeyiz ama belirsizliğin derinleştiği ortamlarda yüksek kâr marjı güdüsü güçlenebilir. Burada motivasyonu yalnızca “açgözlülük” diye etiketlemek de eksik kalır: Kur oynaklığı, girdi maliyetleri, vergi ve enerji yükleri, denetimlerin keyfîliği, tahsilat riski… Hepsi, esnafın fiyatını “sağa sola bakarak”, yani çevresel işaretlere ve anlık dalgalanmalara göre belirlemesine yol açar.

Ger çek Sorumlu

Gerçek sorumlu ise, kişisel tercihlerden çok daha yukarıda: kötü yönetim ve hukuki güvensizlik. Ekonomide fiyat istikrarı, yalnızca Merkez Bankası kararlarıyla değil, hukuki öngörülebilirlik ile mümkün olur. Yatırımcı da esnaf da şunu bilmek ister: Yarın aynı kuralla mı uyanacağım? Sözleşmem mahkemede nasıl yorumlanacak? İdarenin kararı hangi ölçüte dayanacak? Bu soruların cevabı belirsiz olduğunda, risk primi herkesin üzerine bindirilir. Sonuç, zincirin her halkasında “kendini koruma” amaçlı fiyat yükseltme davranışıdır.

Ekonomi, günü kurtarmaya yönelik popülist söylemlerle değil, öngörülebilir ve güven veren politikalarla ayakta kalır. Bugün Türkiye’de yaşanan sorunların temelinde, ekonomik rasyonaliteyi terk edip siyasetin kısa vadeli çıkarlarını önceleyen yönetim anlayışı yatmaktadır. Faiz politikalarındaki tutarsızlık, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını yitirmesi, hukukun üstünlüğü ilkesinden uzaklaşılması, yatırımcıların güvenini sarsan en önemli faktörlerdir.

Unutulmamalıdır ki ekonomi yalnızca rakamlarla yönetilmez; ekonomi aynı zamanda hukuki güvenlikle ayakta durur.

Bu yüzden, birkaç satıcıyı kameralar karşısında azarlamak, toplumda “mücadele ediyoruz” hissi uyandırsa da, sistemin ürettiği maliyet ve belirsizlik dalgasını azaltmaz. Arz zincirinin bir halkasını günah keçisi ilan etmek, seçmene hızlı bir açıklama sunar; ama mutfaktaki toplam yükü hafifletmez.

Çıkış Yolu

Ekonomi, hukuki güvenlik sağlanmadan düzelmez. Bunun somut karşılıkları vardır: Yargının bağımsızlığı ve makul yargılama süreleri, idarenin ölçülülük ve kanunilik ilkesine bağlanması, sözleşme serbestisinin ve mülkiyet hakkının etkili korunması, düzenleyici kurumların siyasi döngülerden yalıtılması, para–maliye politikalarında tutarlılık ve hesap verebilirlik… Bu sütunlar yerine oturduğunda esnaf da fiyatını “sağa sola bakarak” değil, maliyet ve makul kâr hesabıyla belirler.

Özetle, fahiş fiyatların kalıcı ilacı, ne yeni bir reyon ne de kameraya çekilmiş azar sahneleri olabilir; kalıcı çözüm hukuk devleti olmaktadır.