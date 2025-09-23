Cumhurbaşkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap etti.

'GÜN MASUMLARIN YANINDA DİMDİK DURMA GÜNÜDÜR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antisemitizmi körükleyen bu cinnet hali daha fazla devam edemez. Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı, saldırılar durmalı, insani yardımların engelsiz girişine mutlaka izin verilmeli. Soykırım kadrosunun uluslarası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir. İnşallah bu gerçekleşecektir. Gazze'de yaşanan barbarlığa karşı tavır almayan herkes bu vahşete ortaktır. Gün bugündür. Gün insanlık adına Filistinli masumların yanında dimdik durma günüdür" dedi.

"İSRAİL YÖNETİMİ KONTROLÜ TAMAMEN KAYBETMİŞTİR"

Erdoğan konuşmasında "Gazze Hamas bahanesiyle yok edilirken Hamas'ın yönetimde olmadığı Batı Şeria da adım adım işgal edilmekte, infazlarla masum siviller katledilmektedir. İsrail, Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmıyor İran, Suriye, Yemen, Lübnan'a saldırarak bölge barışını tehdit ediyor. Arabulucu Katar'da ateşkes müzakereleri için toplantı yapan heyete İsrail saldırısı gerçekleşmiştir. İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetmiştir.

Buradan tüm devlet hükümet başkanlarına samimiyetle sesleniyorum. Gün bugündür, gelin sizler de adım adım insanlık görevinizi yerine getirin" diye de ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler:

Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnsanlığın ortak vicdanını temsil eden bu kürsüden sizlere bir kez daha hitap etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Genel Kurul Başkanlığını tamamlayan Sayın Yang'ı tebrik ediyor, bu görevi devralan Sayın Baerbock başarılar diliyorum.

Konuşmamın hemen başında Filistin'in giderek artan sayıda ülke tarafından tanındığı bir dönemde, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas'ın bugün bizzat aramızda olamayışından duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Biz bugün bu kürsüde, kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkına da tercüman olmak için bulunuyoruz. Filistin devletini tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum.

Birleşmiş Milletler Şartı, bundan 80 yıl önce San Francisco'da imzalandı ve 24 Ekim 1945'te yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler kuruluş şartının ilk maddesinin ilk kelimelerini burada tekrar hatırlatmak isterim: "Birleşmiş Milletler'in amacı, uluslararası barış ve güvenliği korumaktır." Evet, bizler bu salonda Birleşmiş Milletler'in 80. yaşını kutlarken, dünyanın birçok bölgesinde kuruluş şartının ilk maddesinin ilk kelimelerine gölge düşürecek vahim hadiseler yaşanıyor.