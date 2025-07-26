"Cumhurbaşkanı Aday Ofisi" kuruldu! İmamoğlu'nun adaylığı yolunda dönüm noktası...

23 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından düzenlenen ön seçimler partinin Cumhburbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.

İmamoğlu için bugün, Ankara Üsküp Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parti Okulu binasında Cumhurbaşkanı Aday Ofisi kuruldu.

CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet'imizin ev sahipleri, Çankaya Köşkümüzün, Anıtkabir'imizin emanetçileri. Biliyoruz ki bu şehri, Cumhuriyet'i korkmayanlar kurdu. Burada da korkuyu evde bırakanlar var. Bu ofisin açılmasıyla birlikte, iktidar yürüyüşünde, adımların adımlara katılacağı bir büyük yürüyüşü buradan başlatıyoruz. İlk darbenin izlerini taşıyan, DGM olarak çok fazla yoldaşımızın sorgulandığı bu binayı çok zor aldık. Bir darbeye yenilmeyen ve dimdik çıkan bu bina şimdi bir başka darbeye, 19 Mart darbesine direnenlerin simge mekanı olacaktır.

19 Mart'taki darbe girişimine karşı, büyük mücadeleyi tüm Türkiye'ye yayanların, 2 buçuk milyon üyemiz, 15 milyon kişinin, eli bostanlı nenemin, karnında yavrusuyla, o yavrunun geleceğini o dayanışma sandığıyla arayanlarla yeni bir yürüyüş başladı."

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

İmamoğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli vatandaşlarım, canım milletim. Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizin açılışına hoş geldiniz.

Eşit haklara sahip vatandaşların, özgür ve adil seçimlerle yöneticilerini belirlemesi cumhuriyetimizin temelidir, demokrasimizin asli şartıdır. O nedenle ülkenin çok kötü yönetildiği en zor zamanlarda, en kara günlerde bile içimizde hep bir umut vardır. Bir pazar günü sandığa gider, iktidarı değiştiririz. Hayatımızın seyri değişir diye düşünürüz. Milletimize bu umudu, bu özgüveni Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. Hiç kimse geri alamaz.

Zaman zaman milleti hiçe sayarak kendini devletin sahibi zannedenler oldu. Fakat tarihimiz, devletin asıl sahibinin millet olduğunu, iktidarların geçici, milletimizin hayal ve hedeflerinin ise kalıcı olduğunu bizlere gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı aday ofisi, her şeyden önce, milletimizin cumhuriyete ve demokrasiye bağlılığının, milli iradenin üstünlüğüne olan inancının ifadesidir. Milletimizin eşit şartlarda, mertçe yürütülecek bir siyasi rekabet talebinin ifadesidir. Bu nitelikleriyle burası bir partinin, bir şahsın değil, milletin ofisidir. Eksiksiz tüm milletindir.

Burası milletimizle birlikte tarih yazacağımız bir merkez olacaktır. Değerli yurttaşlarım, demokratik siyasetin özü, toplumun ortak menfaatlerine hep birlikte barış içinde ulaşmak, ülkenin sorunlarını uzlaşı ve işbirliği içinde çözmektir. Bu da çok sesliliği, düşünce ve ifade hürriyetini gerektirir. En geniş mutabakatın, en büyük uzlaşmanın peşinde koşmayı gerektirir. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi, demokratik siyaset anlayışıyla ülke sorunlarına köklü ve kalıcı çözümler üretmek ve mutlaka zafere ulaşmak amacıyla yola çıkıyor.

Herkes çok iyi bilsin ki peşinde olduğumuz tek zafer, ortak aklın, ortak vicdanın zaferidir. Peşinde olduğumuz zafer, milleti içine düştüğü durumdan kurtarmaktır. Türkiye'yi geçim derdi çekmeden, gelecekten korkmadan yaşayan, çalışkan, özgür ve mutlu insanların ülkesi haline getirmek için yola çıkıyoruz. Çalışmanın, üretmenin kıymeti bilinsin. Herkes emeğinin, girişiminin, yatırımının karşılığını hakkıyla alabilsin diye yola çıkıyoruz. Herkes için her yerde adalet hakim olsun. Kimse kendisini eşitsizliğe, ayrımcılığa uğramış hissetmesin diye yola çıkıyoruz. Herkes için her yerde hürriyet hakim olsun. Kimse kendisini haksızlıklar, imkansızlıklar yüzünden kısıtlanmış, sınırlanmış hissetmesin diye yola çıkıyoruz. Herkes evde, sokakta, iş yerinde, okulda, hastanede, güvende ve güvencede olsun diye yola çıkıyoruz. Devlet, herkesin devleti olsun. Adaletinden ve gücünden sual olunmasın. Herkesin sonuna kadar yanında olduğunu bildiği, herkesi güvende hissettiren güçlü bir devlet olsun diye yola çıkıyoruz.

Ve biz elbette Türkiye'yi çok daha güçlü, zengin ve büyük bir ülke yapacağız. Biz gücünü, zenginliğini, büyüklüğünü istisnasız tüm vatandaşlarına, özgürlük, refah ve mutluluk olarak yansıtan bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Sadece bir kişi, bir kadro, bir program değişikliği değil, büyük bir zihniyet değişikliği vadediyoruz. Tek adam rejimi, devletin işleyişindeki temel değerlere, kurum ve kuralların gücüne, devlet-millet ilişkilerine, siyaset yapma biçimlerine, toplumsal birlik ve dayanışma duygusuna çok büyük zararlar verdi, erozyonlara yol açtı. Biz ülkemizin tüm meselelerini hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına dayalı, çoğulcu, demokratik bir anlayışla çözeceğiz.

Biz ülkemizin tüm meselelerini eşitlik, adalet, özgürlük değerlerine tam bir bağlılıkla çözeceğiz. Biz ülkemizin tüm meselelerini birlik ve dayanışmaya, kardeşçe yaşamaya duyduğumuz inanç ve güvenle ve hep ortak aklın rehberliğinde çözeceğiz. Vadettiğimiz zihniyet değişikliğinin halkın ihtiyaç ve taleplerini karşılamada, şehirlerimizin sorunlarını çözmede ne kadar etkili olduğunu yerel yönetimler ölçeğinde kanıtladık. Her birisi kendisini Türkiye ittifakının belediye başkanı olarak hisseden başkanlarımız icraatçı ve halkçı politikalarıyla vatandaşın gönlünde çok güçlü ve çok güzel bir yer edindiler. Ankara'da Mansur Yavaş Başkanımızın, Antalya'da Muhittin Böcek'in, Adana'da Zeydan Karalar'ın, Mersin'de Vahap Seçer'in, Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere'nin, Manisa'da rahmetli Ferdi Zeyrek kardeşimizin ve burada isimlerini sayamayacağım tüm diğer değerli belediye başkanlarımızın büyük başarıları bir tesadüf değildir. Bizler herkes için, her yerde, önce adalet, önce hak ve hürriyet diyen bir anlayışla, tam bir seferberlik duygusuyla çalıştık, çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde sergilediğimiz zihniyet farklılığı, ortaya koyduğumuz olağanüstü performans ve arkamızdaki olağanüstü halk desteği, hukuk görüntüsü altında bizlere karşı yürütülen siyasi saldırının en önemli sebeplerinden biridir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Çünkü hiçbir iktidar hakikati, milletin sevgisini, takdirini değiştirmeye muktedir değildir. Ama millet büyüktür ve millet iktidarı değiştirmeye muktedirdir.

Cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz, milletin değişim talebinin sandığa olduğu gibi yansıması konusunda çok etkili bir rol üstlenecektir. Bu ofis, birlikte geleceği inşa edeceğimiz bir ofis olacak. Ortak geleceğimizi, ortak umutlarımızı inşa edeceğimiz, ortak değerlerimizi hep birlikte yaşatacağımız bir ofis olacak. Elbette Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin asıl gücü, aklıyla, bilgisiyle, emeğiyle, ayırdığı vaktiyle, ona destek olacak olan siz vatandaşların gücüdür. Herkesi Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin çalışmalarını yakından izlemeye ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan bu büyük kampanyanın, seferberliğin aktif bir parçası olmaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı aday ofisi, enerjisiyle, kararlılığıyla, insanlığıyla, yoldaşlığıyla hepimize güç veren değerli genel başkanımız Özgür Özel başta olmak üzere, tüm parti yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın emeklerinin bir ürünüdür. Genel başkanımız Özgür Özel ve aday ofisi icra kurulunu şahsında, bütün yol arkadaşlarımı saygıyla selamlıyor, cesaretli ve kararlı dimdik duruşları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Tıpkı değerli genel başkanımız gibi, sevgili dostum, abim Mansur Yavaş da bu ofisin ev sahiplerinden biridir. Kendisine de gayretli çabaları, dayanışması ve yol arkadaşlığı için çok teşekkür ediyorum. Ve her mitingde, her eylemde yılmadan, usanmadan adalet ve demokrasi talep eden, kendi kaderine ve ülkenin geleceğine sahip çıkan siz değerli vatandaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.

Hep birlikte çıktığımız bu yolda gücümüzü, kararlılığımızı, cesaretimizi, haklılığımızdan aldık, almaya devam edeceğiz. Bizler bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız ve bizler bundan seneler sonra çocuklarımızın karşısında utançla yere değil, gururla gözlerinin içine bakacağız. Bu millet kaderinde olan özgürlüğü, kimsenin şüphesi olmasın ki en kısa zamanda kazanacak. Bu mücadelenin içinde olanlar, alınacak zaferin kıvancını ilelebet yüreğinde taşıyacak. Milletimiz içinden geçtiğimiz bu karanlığı elbet aşacak ve ülkemiz adaletle birlikte refah ve bereketle dolup taşacak. İşte o zaman her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu."

MANSUR YAVAŞ'TAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Yavaş, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün buraya toplanmamızın sebebi, inşallah yapılacak en erken seçimde iktidara giden programı yapmak, iktidara giden yolları hazırlamak için bu binayı hazırladık. Bunun açılışı için buradayız. Hayırlı uğurlu olsun.

Sevgili Ankaralılar, hep adalet peşinde koşuyoruz son günlerde. Hukuk istiyoruz. Eğer bir anayasa varsa, anayasadaki kuralların, hukuk kurallarının herkese eşit şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bundan daha doğal bir talep olamaz.

Ve maalesef iktidar kendi çıkarttıkları yasalara da uymuyor. Dediler ki, 'Tutuklama esas olmayacak. Tutuklama istisnai bir tedbir olacak' derken geldiğimiz hale bakın. Akşam tweet atan, sabahı gözaltına alınıp yaka paça tutuklanıyor. Bu mudur özgürlük? Bu mu hukukun üstünlüğü?

"MURAT ÇALIK'IN, MUHİTTİN BÖCEK'İN ÖLMESİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ?"

Ve suçsuz olduğuna inandığımız insanları tutukladınız. Henüz ortada iddianame yok. Bakın, anayasada, bütün dünyadaki kurallarda şunlar geçerlidir: Tutuklanan bir kimse tutuklandığı andan itibaren devletin şefkatli kollarına teslim edilmiştir. Onun canı, hayatı, sağlığından artık sadece devlet sorumludur. E hal böyleyken Murat Çalık'ın ölmesini mi bekliyorsunuz? Niye tahliye etmiyorsunuz? Muhittin Böcek'in halini biliyorsunuz, 110 gün kendini bilmeden yattı. Ölmesini mi bekliyorsunuz? Bize adalet demeyin. Adalet demeyin. Milyarlık yolsuzlukları yapan, Forex skandalı, benzeri bilmem ne güzellik salonu skandalları, her biri milyarlık rakamlar konuşulurken hepsi serbest. Yok mu bunlarda yolsuzluk? Yargılayın. Ama lütfen tutuksuz yargılayın. İnsanların kendisini savunmasına müsaade edin ve sağlıklarıyla oynamayın.

Şunu görüyoruz, Zeydan Başkan'ı tutukluyorsunuz, gerekçe bir kişinin iddiası. Peki iddia eden kim? İhale mafyası başı. Peki suçladığı kim? Tertemiz geçmişiyle Adana'nın oylarını artırarak seçtiği Zeydan Başkan. Siz ihale mafyasının ifadesini hangi hakla Zeydan Başkan'ın ifadesine, savunmasına üstün tutuyorsunuz, Allah aşkına?

Dolayısıyla artık toplumda bu, bu operasyonların tamamı iyice siyasi olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi kalmamıştır. Ve eğer gerçekten hukuk ve demokrasi istiyorsak, bir an evvel iktidarın bu uygulamadan vazgeçip ve bütün belediye başkanlarımızın iddianamesini hazırlayıp, özellikle Ekrem Başkan'ın da talep ettiği gibi TRT'den yayınlayarak herkesin ne olduğunu görmesini, nelerle suçlandığını görmesini sağlamak zorundasınız.

Şuna kalben inanıyoruz. Öyle bir medya var ki, pireyi deve yapan, en ufak şeyde olmadık iftiraları atan. İki tane örnek vereyim: Gidip para sayma diye eski görüntüleri, o kasadan para çıkmış gibi gösteren. Ekrem Başkan'ın korumasının kasasını getirip içinden hiçbir şey çıkmadığı halde oradan dolarlar çıkmış gibi gösteren medya. Eğer Ekrem Başkan'ın gerçekten işlediği bir suç olsaydı, ellerinde bir delil olsaydı dünyayı yerinden oynatırlardı.

Dolayısıyla kendilerini hukuka davet ediyoruz. Hukuk herkese lazım. Hep şunu iddia ediyoruz: İnşallah, inşallah diyoruz ki bu sistem değişsin, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gerçekleşsin. Ve dolayısıyla artık yeter. Bundan sonra 2015'te FETÖ döneminde olduğu gibi, şimdi olduğu gibi artık hukuk birilerinin elinde oyuncak olmasın. Rövanş hukuku bu milletin... ortadan kalksın artık ve bu millet Churchill'in dediği gibi, "Gece dörtte kapı çalınıyorsa, sütçünün geldiğinden emin olup başka insanın kapısını çalmayacağından emin olduğu zaman o ülkede demokrasi vardır." diyor. Dolayısıyla bizler de bunu istiyoruz. Devletin bizi koruduğundan emin, devletin bize adaletli davrandığından emin olmak istiyoruz. Ve bunu başarmak çok zor değil. Hukuku önünüze alırsanız, anayasayı herkese eşit uygularsanız, kanunlar önünde hiç kimsenin adaletten, hukuktan şüphe etmediği bir sistemi kurarsanız bunlar gerçekleşir. Ve işte biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna talibiz.

Böyle yapmadığınız zaman, hukuk olmadığı zaman, demokrasi olmadığı zaman ekmek olmuyor, fakirlik oluyor, faizler artıyor, enflasyon artıyor. Hiç boşuna uğraşmasın Sayın Şimşek. Ne yaparsa yapsın, hukuku üste çıkartmadığınız müddetçe yaptığınız çabaların hepsi yoksulların cebinden para almaktan öteye hiçbir fayda sağlamaz. Bu nedenle kendilerini hukuka davet ediyoruz ve inşallah eğer onlar bunu yaparlarsa seviniriz. Eğer yapmazlarsa inşallah yapılabilecek en erken seçimde inşallah bunu gerçekleştirecek iktidarı kuracağız. Ve bunun çalışmalarına bu binadan başlıyoruz inşallah."

DİLEK KAYA İMAMOĞLU KONUŞTU

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu açılışta konuştu.

İmamoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada çok anlamlı, çok kıymetli bir buluşma için bir aradayız. Bugün yalnızca bir ofisin kapılarını açmıyoruz. Bugün birlikte hayalini kurduğumuz bir geleceğe ilk adımını atıyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ofisini, umudun mekanı, dayanışmanın adresi, değişimin başlangıcı olarak açıyoruz.

Evet. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ülkemizde haksızlıkların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin gölgesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sevgili Ekrem ve pek çok yol arkadaşımız hukuksuzca, adeta susturulmak istenircesine özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumdalar. Ama şunu herkes çok iyi bilsin ki bizler umudumuzu da, inancımızı da asla kaybetmedik.

Çünkü biz bu ülkenin insanına güveniyoruz. Milletimizin vicdanına, sağduyusuna, değişim iradesine inanıyoruz. Cumhuriyet bize yalnızca bir yönetim biçimi vermedi. Kendimize güvenmeyi öğretti. Değiştirme cesaretini, hayallerimizin peşinden gitmeyi öğretti. İşte bu ofis tam da bu inançla açılıyor.

Bu kapıdan içeri sadece siyaset değil, milletin umudu, ortak aklı, alın teri ve vicdanı girecek. Burada milletimizin ortak talepleri somut projelere, yatırımlara, hizmete dönüşecek. Burada geleceği birlikte yazacağız.

Bu ofis herkesin kendini ait hissettiği bir yer olacak. Kadınların, gençlerin, emeklilerin, emekçilerin, yani bu ülkenin gerçek sahiplerinin sesi burada yankılanacak. Umut burada filizlenecek. Gelecek güzel günler burada ete kemiğe bürünecek."

İMAMOĞLU'NUN İSİMLİĞİ DUVARA ASILDI

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde, İmamoğlu’nun ofisinin girişindeki isimliği paylaşıldı.

Ayrıntılar birazdan...