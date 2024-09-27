Cumhurbaşkanı adayı anketinde sürpriz sonuç. Seçmen seçimini yaptı

İntegral Araştırma Şirketi, İzmir’de çarpıcı bir ankete imza attı. İzmirlilere, “Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı, yoksa Özgür Özel mi olmalı?” sorusu soruldu.

İntegral Kamuoyu Araştırma Şirketi; 12-17 Eylül 2024 tarihlerinde, kantitatif araştırma tekniklerinden CATİ (telefonla görüşerek) yöntemi ile İzmir’in 16 ilçesinde 2000 kişi ile görüşme gerçekleştirildi.

Katılımcıların yaş, cinsiyet dışında 14 Mayıs 2023 genel seçim tercihleri araştırmanın siyasal kotası olarak uygulanırken; ilçelerde bu sonuçlara göre belirlendi. Öte yandan araştırma, seçim sonuçlarına denk gelen ilçeler belirlenerek yapıldı; ayrıca, yüzde 12 oranında sandığa gitmeyen seçmen ile de görüşüldü.

İZMİR'DE MANSUR YAVAŞ ÖNDE

İntegral’in kamuoyuyla paylaştığı sonuçlarda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayında İzmirlilerin listesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş her parti tabanında karşılık bularak açık ara önde.

İzmirlilerin yüzde 40’a yakını anket sorusuna cevap olarak ‘Mansur Yavaş’ yanıtını verdi. Yavaş’ın açık ara önde gittiği tabloda, İBB Başkanı İmamoğlu yüzde 24 ile 2. sırada yer aldı.

5 AKP'LİDEN BİRİ "YAVAŞ" DEDİ

Mansur Yavaş’ın ismi daha çok dış ilçelerden gelirken; 18-54 yaş aralığında öne çıktı. Araştırmanın bu başlığında bir diğer çarpıcı sonuç ise bu pazar genel seçim olsa sorusundaki oy tercihlerine bakıldığında, Yavaş’ın milliyetçi tabandan ağırlıklı gelmesiyle beraber 5 AKP'liden biri ve 10 DEM Partili'den birinden de evet cevabını alması oldu.

Yapılan ankette CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ismi ise kendi parti seçmeninden yüzde 11,4 olarak gelmiş, AKP seçmeninden ise daha çok destek buldu. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı olarak bu isimlerin dışında bir isim olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 14 gibi küçümsenmeyecek bir oranda geldi.

"İMAMOĞLU, YAVAŞ’I SADECE DEM VE TİP SEÇMENLERİNDE GEÇEBİLİYOR"

İntegral Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Gazeteci Ümit Yaldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yavaş’ın, partisi CHP’nin dışında İYİ Parti, Zafer Partisi ve Cumhur ittifakı seçmenlerinden gördüğü yoğun destek ile parti içi rakiplerinin önüne geçtiğini belirterek, “Siyasal çapraz analizde İmamoğlu, Yavaş’ı sadece DEM ve TİP seçmenlerinde geçebiliyor. Bu tabloda İzmir’in ortalama siyasal eğilimleriyle Mansur Yavaş arasındaki yakınlık kadar, Ekrem İmamoğlu’nun süreç içinde siyasal kutuplaşmanın olumsuz etkilerine maruz kalmasının da rol oynadığı düşünülmektedir. Yeni parti ve aktör arayışlarının arttığı, olası bir seçimde iktidarın değişeceğine dair beklentinin yükseldiği bu dönemde İmamoğlu gibi şahin bir karakter yerine Yavaş gibi görece daha ılımlı, İzmir’in baskın siyasal eğilimlerine yakın bir profilin Cumhurbaşkanı olması şu anda daha fazla talep edilmektedir.” dedi.