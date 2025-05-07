Cumhurbaşkanı adayı bayrağa ayaklarını sildi, sonra da ateşe verdi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı adayı bayrağa ayaklarını sildi, sonra da ateşe verdi!

Polonya’da cumhurbaşkanı adayı Grzegorz Braun'un sosyal medyada paylaştığı bir video dünya çapında deprem etkisi yarattı.

Polonya'da cumhurbaşkanı adayı Grzegorz Braun, Sanayi Bakanlığı'na resmi bir ziyarette bulundu.

Braun'un ziyareti sırasında Avrupa Birliği'ne yönelik gerçekleştirdiği protesto dünya çapında ses getirdi.

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BAYRAĞI İNDİRDİ, AYAKLARINI SİLDİ, YAKTI...

Katowice şehrinde düzenlenen ziyaret sırasında AB bayrağını önce yere indirip ardından ise ayaklarını silen Braun'un tepkisi gündem oldu.

Braun'un protestosu bununla da sınırlı kalmadı.

"BURASI POLONYA, BRÜKSEL DEĞİL"

Ziyaret sonrası AB bayrağını yakan Braun'un bu protestosu tepki topladı.

Braun protestosunu sosyal medya hesabından "Burası Polonya, Brüksel değil" notuyla paylaştı.

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