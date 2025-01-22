Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Erdoğan’ın adaylık sinyali, siyasette turp mevsimin açıldığına dair bir işaretti aslında!

Siyasetin kendi mecrasından çıkartılarak, toplumsal muhalefetin genişlemesini önlemek amacıyla rakip kümelerin kendi politik odalarına hapsedilmesi, otoriter rejimler açısından etkili bir strateji olabilir.

Tek başına muhalefetteki adaylık tartışmalarını ateşleyerek!

Tartışmalar muhalefeti ayrıştırır mı?

Mevcut konjonktürde, CB adaylık tartışmalarının muhalefet içinde sancılı bir alan yaratacağı kesin görünüyor. Biliniyor ki bir bütünlük sağlanmadan dar kadrocu bir anlayışla verilecek bir adaylık kararı, iki açıdan derin etkiler yaratır. Birincisi, iç dinamikler arası sürtüşmeleri tetiklenir, ikincisi ve daha da önemlisi de muhalefetin ana unsuru olan CHP ile diğer muhalif kesimler arasında zaten zayıflayan bağları tamamen çözer.

Siyasal iklim

İlginçtir, Türk siyasetinde %60 sağ ve %40 sol paradigması tam 70 yıldır geçerliliğini sürdürmekte. Mevcut iktidar lime lime dökülürken, AKP ve MHP’den kopan seçmenin hala CHP’yi bir iktidar alternatifi olarak görmediği de aşikâr.

Yerel seçimde il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği oylarının ağırlıklı ortalaması baz alındığında, yarın bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa CHP’nin kontrol edebileceği oyun %30-33 dolaylarında olduğu söylenebilir. Kısacası bu ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması, tek başına CHP’nin başaracağı bir eylem değildir.

Muhalefetin toplam enerjisi

Siyasi analizler için veri seti, bilgi ve analitik düşünceye ihtiyaç var. Ancak çoğu zaman siyasi taassubun şehvetine kapılan kişiler, gördükleri her rüyayı bizlere politik bir gerçeklikmiş gibi sunarlar.

Çok fazla değişkenin ve bilinmezliğin olduğu bir ortamda, bugünden bir seçim simülasyonu yaparak “aha da cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz” diyebilen muhalifler gibi!

Biz henüz, izleyeceği seçim ekonomisi ile %30’lara varan kararsız seçmenden ne kadarının iktidar tarafından tekrar ikna edileceğini bile bilmiyoruz.

Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçiminde bir başarı hikayesi yazabilmesi, öncelikle CHP ile diğer muhalif bileşenler (İYİ Parti, ZP, YRP ve AP) arasında bir güç birliğine bağlı. Eğer bu birliktelik başarılırsa, kararsız seçmen kitlesinden milliyetçi sağ partilere doğru bir mobilizasyon da gerçekleşebilir.

Aslında CB seçiminde kantarın topuzunun nereye evrileceğinin sırrı da işte bu kararsız seçmen kitlesinde saklı.

CB adayını parti üyeleri mi seçmeli?

Seçebilir. Önünde geniş ve düzgün bir yol varken, keçi yollarından oluşan bir labirent tercih edilmek isteniyorsa neden olmasın!

Bir kamuoyu araştırmacısının belirttiği gibi “gerçekte hiçbir partinin üye profili, seçmen profilini yansıtmaz. CB adaylığında içe dönük olarak alınan her karar, cam tavanı kırdığını iddia eden bir parti açısından eski standart sınırlarına geri dönülmesi demektir. Unutulmamalıdır ki cumhurbaşkanını parti üyeleri değil, 60 milyon halk seçer”

Kısacası, sadece CHP üyelerinin belirlediği bir CB adayı, toplumsal muhalefeti değil, bahse konu çevreyi ilgilendirir.

Halüsinasyona kapılmamak gerek!

Özellikle muhalefet yanlısı medya, altılı masa günlerinin kavram setleriyle yayın yapmaya devam ediyor. Tam bir akıl tutulması… Eskiden Kılıçdaroğlu’nu açık ara önde gösteren anket şirketleri, bu sefer de muhalefet adayının yine 10 puan önde gösteriyor. Ve ne yazık ki bu sanal rakamlara bel bağlayanlar var.

İki-üç yıl sonra yapılacak seçimlere dair bugünden kurulan her hüküm cümleleri, suya yazılmış yazı gibidir.

Altılı masayı felakete götüren temel unsur “her adayla seçimi kazanıyoruz” mottosuydu, bu sefer aynı hatadan kaçınmak gerek.

Sorun nasıl çözülür?

Muhalefette CB adaylık problemi, toplumsal muhalefeti memnun edecek bir yol ve yöntemle kolaylıkla çözülebilir.

Bu amaçla aynı zaman diliminde, aynı soru formatı ve aynı metodolojiye dayanmak üzere, 4-5 anket şirketinin verilerinden yararlanılarak kazanmaya en yakın aday belirlenmelidir.

Aynı delikten ikinci kez yılana sokulmamak için, öncelikle şu siyasi taassupların aşılması gerek!

Türkiye’nin bir iktidar değişikliğine, muhalefetin de toplumun çok geniş bir kesimini temsil edecek bir CB adayına ihtiyacı var!

Gerisi çok kolay… Gerçekten kolay!