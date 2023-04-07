Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’dan Ata İttifakı'na medya engeli iddiası

Seçim sürecinde kendilerine medyada yer verilmediğini belirten Oğan, dört cumhurbaşkanı adayından biri olarak kendilerine ve partilerine yönelik bir karartma kampanyası olduğunu öne sürdü. Oğan, "Ata İttifakı bileşeni siyasi partiler, basın ve medyamız tarafından görmezden geliniyor." dedi.

Oğan, 111 bin 506 vatandaşın imzasını alarak cumhurbaşkanı adaylığına hak kazandığını, ancak kendilerine adaletsiz davranıldığını iddia etti.

Adaleti ve demokrasiyi sağlamak için yola çıktıklarını belirten Oğan, medyaya çağrıda bulunarak kendilerine ekranlarını karartanlara RTÜK neden sessiz kalıyor diye sordu.

Ümit Özdağ ise seçim süresince yayınlanan tüm haber bültenlerini takip edeceklerini ve Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a ne kadar zaman ayrılmadığını kanıtlarıyla ortaya koyacaklarını belirtti.

Topladıkları belgelerle RTÜK'ten işlem yapılmasını isteyeceklerini vurgulayan Özdağ, adaletsiz davranan kanallar hakkında RTÜK'ün anayasal bir zorunluluk olarak işlem yapması gerektiğini söyledi. Özdağ, basın özgürlüğü konusunda mücadelelerine devam edeceklerini de belirtti.

Oğan, şunları söyledi: "Bugün Türkiye'nin demokratik bir ortamda seçime gitmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de adaleti ve demokrasiyi yerleştirmek için yola çıktığımızı ifade ediyoruz ama adaleti sağlamak için çıktığımız bu yolda en büyük adaletsizlik bize yapılıyor. Bizim söyleyecek sözümüz var, anlatacak projelerimiz var. O vatandaşlarımızı ve bize oy verecek vatandaşlarımızı temsilen medyaya buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bize ekranlarını karartanlara RTÜK neden sessiz kalıyor? Biz diyoruz ki Türk milletinin aydınlanma hakkına engel olamayacaksınız."