Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Muharrem İnce'yi kızdıran Mansur Yavaş detayı! Ümit Özdağ ilk kez açıkladı

Ümit Özdağ, geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'yle aralarında geçen konuşmayı Fatih Altaylı'ya anlattı.

Özdağ, Mansur Yavaş'a 'aday ol' çağrısında bulunmasının İnce'yi kızdırdığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

Mansur Yavaş olmayınca Muharrem Bey'le görüştük. 'Siz adayımız olun, Memleket Partili arkadaşlar da Zafer Partisi listesinden aday olsun' dedim.

O, bu süreci yönetirken ben Mansur Yavaş'a tekrardan aday olma çağrısında bulundum.

Muharrem Bey de bana 'Bana bir teklifte bulundunuz neden bu çağrıyı yeniden yapıyorsunuz' dedi.

Ben de 'Mansur Bey zaten aday olmayacak, siz de aynı çağrı yapın. Burada ortaya çıkacak sempati size de yarar' dedim. Buna rağmen ayrıldı.