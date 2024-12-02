Cumhurbaşkanı adaylığında o isim rakiplerine fark attı. Anket sonuçları ortaya çıktı

MetroPoll Araştırma Şirketi, 2024 Kasım ayı için Türkiye’nin Nabzı anketini yaptı. CHP ve AKP'nin oyları arasında 0.2 puanlık fark olduğu görüldü. Araştırma sonuçlarına göre CHP yüzde 20,2 ile birinci, AKP ise yüzde 20 oy ile ikinci sırada.

Kararsızlar oransal dağıtıldığında ise CHP'nin oyu yüzde 30,3, AKP'nin yüzde 30, DEM Parti'nin yüzde 9,8, MHP'nin ise yüzde 7,6 olarak ölçüldü.

“CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna vatandaşların yüzde 37,8’i Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş’ın ismini verdi.

İstanbul büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 21,6 oy alırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 7,4 oy aldı.

Siyasilerin beğeni düzeyi kapsamında sorulan sorularda da Yavaş ve İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde yer aldı.