Cumhurbaşkanı adaylığında o isim rakiplerine fark attı. Anket sonuçları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı adaylığında o isim rakiplerine fark attı. Anket sonuçları ortaya çıktı

Metropoll Araştırma Şirketi, yaptığı ankette partilerin oy oranlarını çıkardı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nden yüksek oranda bir fark ile birinci parti olarak çıkan CHP yine birinciliğini korurken AKP ile arasındaki farkın az olduğu görüldü. Öte yandan söz konusu ankette cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında bir isim diğerlerine fark attı.

MetroPoll Araştırma Şirketi, 2024 Kasım ayı için Türkiye’nin Nabzı anketini yaptı. CHP ve AKP'nin oyları arasında 0.2 puanlık fark olduğu görüldü. Araştırma sonuçlarına göre CHP yüzde 20,2 ile birinci, AKP ise yüzde 20 oy ile ikinci sırada.

Kararsızlar oransal dağıtıldığında ise CHP'nin oyu yüzde 30,3, AKP'nin yüzde 30, DEM Parti'nin yüzde 9,8, MHP'nin ise yüzde 7,6 olarak ölçüldü.

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“CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna vatandaşların yüzde 37,8’i Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş’ın ismini verdi.

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İstanbul büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 21,6 oy alırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 7,4 oy aldı.

Siyasilerin beğeni düzeyi kapsamında sorulan sorularda da Yavaş ve İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde yer aldı.

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