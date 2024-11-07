Cumhurbaşkanı anketinde o isim rakiplerine fark attı. Seçmen yumruğunu masaya vurdu!

Betimar Araştırma Şirketi, erken seçim ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğine ilişkin tartışmalara kadar pek çok soruyu vatandaşlara sordu.

2-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada 1515 vatandaş ile görüşme gerçekleştirildi. Vatandaşlara "CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp görevden alınmasını protesto etmek amacıyla DEM Parti ve çeşitli sol partilerin katılımıyla Esenyurt meydanında miting yapması ile ilgili kanaatinizi belirtir misiniz?" diye soruldu.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 30.5'i bu adımı doğru bulup desteklediğini ifade ederken, yüzde 56.7'si desteklemediğini söyledi. Yüzde 12.8'lik kısım ise fikir beyan etmedi.

14 Mayıs 2023 milletvekili seçim sonuçlarına göre seçmen eğilimlerinin partilere göre dağılımı:

"Esenyurt mitingine Mansur Yavaş, Tanju Özcan ve Burcu Köksal gibi bazı CHP'li belediye başkanlarının katılmamasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna verilen cevaplar şöyle:

Ankete göre, Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile terör örgütü PKK'nın silah bırakacağını düşünenlerin oranı yüzde 13.9 iken bırakmayacağını düşünenlerin oranı yüzde 76.3 oldu. Partilerin seçmenlerine göre soruya verilen cevap şöyle:

"Esenyurt mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim talebi ile ilgili çıkışını destekliyor musunuz?"

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLMALI?

Ankette en dikkat çeken ise "Sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna verilen yanıtlar oldu. Ankete katılanların yüzde 39.4'ü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini verdi. Yavaş'ı yüzde 22.8 ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Ankete yansıyan sıralama şöyle:

Yüzde 39.4: Mansur Yavaş

Yüzde 22.8: Ekrem İmamoğlu

Yüzde 5.8: Özgür Özel

Yüzde 0.5: Kemal Kılıçdaroğlu

Yüzde 0.5: Ümit Özdağ

Yüzde 4.6: Diğer

• Yüzde 15.4: Fikrim Yok

• Yüzde 7.7: Cevap Yok

• Yüzde 3.3: Hiçbiri

"Bugün bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna gelen yanıtlar ise şöyle: