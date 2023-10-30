Cumhurbaşkanı askerin kafasına direkle vurdu. Darbeyle sarsılan asker bir öne bir arkaya gitti

Sosyal medyada yayılan videoya göre, Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel’in tören sırasındaki bir anı gündeme oturdu.

Çek Cumhurbaşkanı tören sırasında kendisine verilen bayrağın direğini yanlışlıkla askere vurdu.

O anlar askerin şapkası düşerken asker neye uğradığını şaşırdı. Darbe nedeniyle sarsılan asker bir arkaya bir öne doğru gitti.

Asker törene devam ederken şapkayı da yerde bıraktı.

PAVEL ESPRİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Çek Cumhurbaşkanı olay üzerine yaptığı açıklamada askerden özür dilerken dikkatsizliğinin askeri törene 'yeni bir unsur' ekleme girişimi olmadığını söyleyerek espri yaptı.

Başkanın “Vítkov'daki tören sırasında bir savaş bayrağının isabet ettiği Kale Muhafızları mensubuna verilen fiziksel ya da psikolojik zarar için en azından bu şekilde özür dileme ihtiyacı hissediyorum” dediği bildirildi.