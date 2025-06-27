Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cemal Enginyurt’a ağzına geleni söyledi! Sinirden deliye döndü

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Halk TV’de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ı çok sert sözlerle eleştirdi.

Oktay Saral’ın Fatih Altaylı hakkında yaptığı “Suyun çok ısınıyor” paylaşımının ardından Altaylı’nın tutuklandığını hatırlatan Enginyurt ,canlı yayında Saral hakkında yaptığı konuşmayı X hesabından paylaştı.

Enginyurt, yaptığı paylaşımda, “Saray işi gücü bıraktı, muhalefete saldırıyor. Biz zindanlara atmakla bitmeyiz. Ülke ekonomik çöküşte, eyyy saray. Asgari ücretli, emekli, emekli memur perişan. HESABINI VERECEKSİNİZ” ifadelerini kullandı.

Saray işi gücü bıraktı, muhalefete saldırıyor. Biz zindanlara atmakla bitmeyiz. Ülke ekonomik çöküşte, eyyy saray. Asgari ücretli, emekli, emekli memur perişan. HESABINI VERECEKSİNİZ. pic.twitter.com/kNcNDvRRJ0 — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 25, 2025

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Enginyurt’un kendisine yaptığı eleştirilere zehir zemberek sözlerle yanıt verdi.

X hesabından paylaşımda bulunan Saral, şunları söyledi, “Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz fırıldak Cemal! Senin gibiler ekran önünde kıvırırken, biz milletin içinde, milletle birlikte dimdik yürüdük. Bizim ne yönümüz şaştı, ne de yöneldiğimiz kıble değişti. Benim kıblem belli: Rabbim Allah, dinim İslam! Şerefimle yaşadım, Allah’a kul oldum, kula kul olmadım.

Senin gibi yönsüzlerin, dün başka söylediklerini bugün inkâr edenlerin, çıkarı neredeyse oraya meyledenlerin maskesini bu millet artık görüyor. Biz liderimizi inandığı dava için severiz. Bizim sevgimiz çıkarla değil, imanla beslenir.

Biz liderimizi Allah için severiz, milletimiz için destekleriz, vatanımız için arkasında dururuz.

Ömrümü ülkeme, milletime, ezanımıza, bayrağımıza adadım. Çizgim nettir, duruşum bellidir. Ne bir makam sevdası güttüm, ne bir menfaat peşinde koştum.

Biz senin gibileri çok gördük. Bu milletin aklıyla, imanıyla alay edenler, günü kurtarmak için duruşunu satanlar; bizim muhattabımız değildir. Haydi başka kapıya!” ifadelerini kullandı.