Cumhurbaşkanı başdanışmanı CNN yayınında İsrail'in büyük sırrını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, CNN International televizyonuna verdiği röportajda, İsrail’in 10 yıl önce Türkiye’nin Hamas’la ilişki kurmasını istediğini söyledi.

Dış haberler uzmanı Arden Zentürk, dün akşam saatlerinde YouTube kanalından yayınladığı bir videoda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç’ın, CNN International kanalı verdiği röportajda, çarpıcı bir detaya dikkat çekti.

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Zentürk, Kılıç’ın söylediği “Bundan 10 yıl önce, İsrail hükümeti Türkiye’den Hamas’la temas kurup birlikte çalışmasını talep etti” sözünün altını çizdi.

Kılıç, Hamas üzerine soruların bir soruya, "Bu konuyu bugünkü olayların ışığında konuşuyoruz, ancak gerçek şu ki geçmişte örneğin İsrail hükümeti bizden 10 yıldan fazla bir süre önce Hamas'la ilişki kurmamızı, onlarla çalışmamızı istemişti" cevabını vermişti.

Arden Zentürk konuşmasının devamında, “Yani 10 yıl önce, İsrail gelmiş bizimkilere demiş ki; ‘Bu Hamas denen örgütle siz bir temas kurun ve hatta onlarla beraber çalışın. Bu bizim içinde faydalıdır’ demiş. Bizimkilerde yapmış işte” dedi.

Zentürk ayrıca, “İsrail istediği için Türkiye’nin Hamas’la ilişki kurduğu gibi bir düşünceye kapılmamak gerekiyor” diye eklerken, “İstihbaratların çalışma sistemleri, bunlar gri noktalar” dedi.

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