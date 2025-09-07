Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral topa tuttu! 'Edepsiz, hayasız...'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Manifest kızlarını hedef aldı. Saral genç kızlar için tepki çeken 'Edepsiz, hayasız, zebani kılıklı yaratıklar...' ifadelerini kullandı.

'BİR DAHA...'

Saral'ın "Bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmal" sözleri de dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından grubun fotoğrafını sansürleyen Saral "'Manifest' grubu denen bu ahlaksız, edepsiz, hayasız, zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Saral'ın genç kızları hedef alan sözlerine sosyal medyada tepki yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşan Manifest grubu, İstanbul Küçükçiftlik Park’ta +18 ibareli bir konser verdi. 12 bin kişinin katıldığı konserde genç kızlar, siyah kostümleri ve danslarıyla beğeni toplamıştı.

Performansın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup hakkında "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Savcılıktan Manifest grubuna soruşturma!

