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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile EYT ve asgari ücret konusunda görüşecek.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 14:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 18:15'te Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek. Emeklilik yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücret konusunu görüşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin belirlenmesi için TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla yarın bir araya gelecek. Asgari ücret zammına ilişkin çalışma takviminin bu toplantıda netleşmesinin beklendiği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRETE YILBAŞINDA YÜZDE 50, TEMMUZDA YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı. Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.

EYT GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmaları da en kısa sürede tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarına yüksek lisans ve staj amacıyla yurt dışına personel göndermeleri amacıyla, 352 kontenjan tahsis ettik. Kamu personelinin yurt dışı kariyer gelişimini desteklemek için açtığımız bu kadroların liyakat esasına göre kullanılmasını sağlayacağız. Adaylar bu kadrolar için başvurularını elektronik devlet sistemine entegre kariyer kapısı üzerinden yapabilir. Adaylar değerlendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebilecek."

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