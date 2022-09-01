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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Anayasada da belirtildiği şekilde, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Anayasada da belirtildiği şekilde, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında "Siyasi partilere yeni anayasa hazırlama çağrısı yaptık, Meclis'teki bu çabamızdan sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:18
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Anayasada da belirtildiği şekilde, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. 

Erdoğan'ın konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

- Ülkemizdeki anayasaların tamamen olağanüstü dönemlerden kalmış olması her zaman dile getirdiğimiz bir sıkıntı olmuştur. Biz çok sayıda köklü değişiklikler yapsak da elimizdeki malzemenin darbe ürünü olduğu gerçeğinden kurtulamıyoruz. Defalarca siyasi partilere yeni anayasa çağrısı yaptık. Bu doğrultuda bazı adımlar atıldı. Diğer partilerle uzlaşma sağlayamadığımız için çabamızdan sonuç alamadık.

- Geçen yıl bir kez daha aynı çağrıyı yaptık. Kendi çalışmamızı yaptık, taslak hazırladık. Maalesef bu çağrımız da karşılıksız kaldı. Diğer partilerden somut bir taslak gelmedi. Yeni bir anayasayı ülkemize kazandıramadık. Ama umudumuzu kaybetmedik. Siyasi iklim uygun hale geldiğinde böyle bir çalışmaya yeniden başlatmayı umut ediyoruz.

HAKİM VE SAVCI SAYISINI ARTIRDIK

- 20 yılda 277 adalet hizmet binası inşa ederek, yargı hizmetlerinin uygun mekanlarda verilmesini sağladık. Hakim ve savcı sayısı ile mahkeme sayısını da artırdık. Adliye yargıdaki mahkeme sayısını 3 bin 581'den, 6 bin 852'ye yükselttik. Hakim ve savcı sayısını 8 bin 349'dan 22 bin 756'ya yükselttik. Önümüzdeki dönemde adalet sisteminde yeni geliştirmeler yapacağız.

HUKUKİ HİMAYE SİGORTASI GELİYOR

Vatandaşlarımızın yargılama süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramasından üzüntü duyuyoruz. Adli yardım sistemini yeniden ele alacağız. Avuaktlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz. Hukuki himaye sigortasını Türkiye'ye kazandırmayı planlıyoruz. Hukuki himaye sigortasını hayata geçireceğiz. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması için yeni projeler devreye alacağız.

"AİHM KARARLARINDA SİYASİDİR"

Buna karşılık birileri ülkemizin adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına alet etmek için çalışıyor. Böyle bir rezilliğe izin vermeyeceğiz. AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca maalesef ters kararlar verir.

Yargı kurumlarımızı sadece hukukla değil vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde hedef alanlarnı muhasebe gayesi yoktur. Kararlarını Türk milleti adına veren yargımızın bu özelliğinden rahatsız olanların kimlerin değirmenine su taşıdığını gördükçe üzülüyoruz.

"TÜRKİYE ARTIK YENİ BİR SEVİYEDE"

Türkiye artık yeni bir seviyeye yeni bir lige çıkmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için yapacağımız büyük atılımın eşiğine gelmek kolay olmadı. Küresel düzeyde siyasi ve ekonomik güç olarak yükselen bir Türkiye var. Türkiye artık dünyanın yeniden şekillenen siyasi ve ekonomik yönetim yapısının bir aktörü halien gelmektedir."

- Bugün inşa etiğimiz eserlerin gelecek kuşaklar için aynı manayı taşıyacağına yürekten inanıyorum.

- Türkiye, Anayasada da belirtildiği şekilde, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir.

- Sivil demokratik ve özgürlükçü yeni bir Anayasa’yı ülkemize henüz kazandıramadık ama umudumuzu kaybetmedik.

- FETÖ ihanet çetesinin tasfiyesiyle ortaya çıkan eksikliğe rağmen, hakim ve savcı sayısını yükselttik.

- Yapay zekayı yargının hizmetine sunmak için hazırlıklarımız sürüyor.

- AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir.

- Kamu görevlilerini tehdit ile kurumları töhmet altında bırakanları görünce ülkemiz adına üzülüyoruz.

- Küresel düzeyde siyasi ve ekonomik güç olarak yükselen bir Türkiye var.

- Şirketlerimiz dünya üretiminde, ticaretinde önemli noktalara ulaştı.

 

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Mikado
1.09.2022 15:53
Yargı bağımsızlığı bir ülkenin sosyal refahını ve huzurunu belirler  
 
Abbas
1.09.2022 15:50
Ne yazdığı değil ne yapıldığı önemli, 20 seneden sonra bunların hatırlanması hiç anlam ifade etmez, geçti borun pazarı sürelim eşeği Niğde’ye  
 
BU PROJEDEN HİC BAHSEDİLMEDİ ?
1.09.2022 15:50
YAPAY ZEKALAR BAGIMSIZ YARGIYI ADALETİ HAKKI HUKKU AVUKATLIGI YAPAY ZEKALARMI ÜSTLENİCEK? BUNUN PROJESİNI YAPAN DAHİ KİM? PROGRAMCISI KİM ?  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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