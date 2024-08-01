Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile telefonla görüştü

Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

İkili ilişkiler, rehine takası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşme hakkında İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Netanyahu yönetiminin barış ve ateşkes taleplerine olumsuz yaklaşımını ve ABD Temsilciler Meclisi’ndeki görüntülerin yarattığı hayal kırıklığını vurguladığı belirtildi.

Ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarını zorlaştırdığı ifade edildi.

Erdoğan, Türkiye’nin ABD ile ilişkileri her alanda geliştirmek için çaba göstereceğini belirtti.

Biden ise rehine takası sürecindeki desteklerinden dolayı Erdoğan’a teşekkür etti.

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