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Esnafa verilecek yüzde 7,5 faizli kredinin detayları belli

Esnaflara verilecek 100 milyar liralık 60 ay vadeli yüzde 7,5 faiz oranlı kredinin tüm detayları ortaya çıktı

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 12:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Esnafa verilecek yüzde 7,5 faizli kredinin detayları ortaya çıktı

Esnafa verilecek yüzde 7,5 faizli kredinin detayları belli
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Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Esnaf Destek Kredi Paketi'nin ayrıntıları belli oldu. 100 milyar, 60 ay vade ve yüzde 7.5 faiz oranlı krediden kimler faydalanabilecek

ESNAF KREDİSİNİN ŞARTLARININ DETAYLARI

Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye olmak, kredi çekmek istediğiniz kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB'a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek gerekiyor.
Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak.

İŞYERİ YENİLEME VE EDİNME KREDİSİ

İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL’ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek.

ALINACAK SIFIR TAŞITLARA KREDİ

Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1.5 milyon TL’ye kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verilecek.
Kaybolmaya yüz tutmuş, geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi kullandırılacak.

GİRİŞİMCİLERE USTA KREDİSİ

Usta girişimci kredisi, herhangi bir meslek kolunda ustalık belgesi olup da kendi adına iş yeri açacaklara; 500 bin TL’ye kadar, 5 yıl vadeli ve sıfır faizle kullandırılacak.

KOSGEB MEZUNU KREDİSİ

KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlayan yaşı 35’i geçmemiş olanlara 300 bin TL’ye kadar, sıfır faizli, 5 yıl vadeli genç girişimci kredisi verilecek.Diğer tüm işletme kredileri ise 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli ve üst limiti 500 bin lira olarak kullandırılacak.

Tüm krediler Halk Bankası’ndan yıllık yüzde 15 faizle alınacak. Geri ödemeler krediye göre, 1 ay, 3 ay ve 6 aylık dilimler halinde yapılacak.

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