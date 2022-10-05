Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından bazı detaylar şöyle:
- Sahayı ne kadar sıkı tutarsak milletimizi yanlış yönlendirmek isteyenlerin çabası akamete uğrayacak.
- Amacımız milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aramızdaki farkı göstermektir.
- Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları arasındaki devasa farkı belediyelerden gördük.
- Milletimizin önüne yeni bir vizyonla, yeni projelerle çıkabilen, böyle bir niyete, beceriye sahip tek parti tek ittifakız...
- Biz kendi halimize bakacağız, biz kendi işimize bakacağız, biz kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye bakacağız.
- Seçimlerin mottosu: Türkiye'nin Yüzyılı olacak.
-Birilerine bakıyorsunuz, toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Biz tüm vaktimizi daha büyük bir Türkiye bırakmaya hasrediyoruz.
- Umudunu ekonomideki sıkıntılara, enflasyona bağlayanların hevesini kursağında bırakacak adımlarla ilgili hazırlığı sürdürüyoruz.
- Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar için kullanılan araçları kurduğumuz mekanizmalarla devre dışı bıraktık.
- Dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var.
-Ayrıntılar geliyor...
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