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Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 12:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor

Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı detaylar şöyle:

- Sahayı ne kadar sıkı tutarsak milletimizi yanlış yönlendirmek isteyenlerin çabası akamete uğrayacak.

- Amacımız milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aramızdaki farkı göstermektir.

- Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları arasındaki devasa farkı belediyelerden gördük.

- Milletimizin önüne yeni bir vizyonla, yeni projelerle çıkabilen, böyle bir niyete, beceriye sahip tek parti tek ittifakız...

- Biz kendi halimize bakacağız, biz kendi işimize bakacağız, biz kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye bakacağız.

- Seçimlerin mottosu: Türkiye'nin Yüzyılı olacak.

-Birilerine bakıyorsunuz, toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Biz tüm vaktimizi daha büyük bir Türkiye bırakmaya hasrediyoruz.

- Umudunu ekonomideki sıkıntılara, enflasyona bağlayanların hevesini kursağında bırakacak adımlarla ilgili hazırlığı sürdürüyoruz.

- Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar için kullanılan araçları kurduğumuz mekanizmalarla devre dışı bıraktık.

- Dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var.

-Ayrıntılar geliyor...

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