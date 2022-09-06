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Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 20:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti

Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Kabir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç ve Türk heyeti eşlik etti.

 

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