Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gelmişti.
Erdoğan bu ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. (AA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gelmişti.
Erdoğan bu ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. (AA)
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