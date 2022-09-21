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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’le görüştü.  

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 19:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü  
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta temaslarını sürdürüyor.

Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

                                        

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