Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur’un hesabını soracağız

Batı Şeria’da İsrail işgaline karşı düzenlenen protestoya katılan Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti. Eygi’nin cenazesi Didim’de düzenlenen törende toprağa verildi.

Eygi'nin naaşı, dün Tel Aviv'den Bakü'ye, oradan da İstanbul'a ulaştırıldı. Naaş, İstanbul'daki törenin ardından İzmir'e gönderildi ve burada ikinci bir tören düzenlendi.

Daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na teslim edilen Eygi'nin cenazesi, dün akşam saatlerinde Didim'e gönderildi. Didim Devlet Hastanesi'nde Eygi'nin naaşı askeri törenle karşılandı. Cenaze namazı bugün, Didim Merkez Camisi'nde büyük bir kalabalığın katılımıyla kılındı. Eygi daha sonra Didim Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün toprağa verilen aktivist ile ilgili açıklama yaptı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile ortak açıklama yapan Erdoğan, Ayşenur’un hesabını hukuk önünde soracaklarını söyledi.

Srebrenitsa'da yaşanan katliamın bir benzerinin bugün Gazze'de yaşandığını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir.

41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız."