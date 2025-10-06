Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının 12. Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Gebele şehrinde düzenlenecek Zirveye katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup, Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları planlanmaktadır."

Son Haberler
Ekonomideki acı tablo ortaya çıktı: Her 4 saniyede 1 icra dosyası açılıyor
Ekonomideki acı tablo ortaya çıktı: Her 4 saniyede 1 icra dosyası açılıyor
Fenerbahçe'de 11+1 eksik
Fenerbahçe'de 11+1 eksik
Sinema tarihi yeniden yazılıyor! Yönetmen koltuğuna Yapay Zeka FellinAI oturdu
Sinema tarihinde bir ilk: Yapay Zeka yönetmen oldu
Güllü'nün otopsi raporu ortaya çıktı! Sır perdesi aralandı
Güllü'nün otopsi raporu ortaya çıktı! Sır perdesi aralandı
Malatya'da deprem (6 Ekim 2025)
Malatya sallandı!