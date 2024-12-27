Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir’de

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Balıkesir İl Başkanlığı'nın kongresine katılmak üzere Balıkesir'e gitti.

Balıkesir Merkez Havalimanı'na uçakla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı. Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

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Valilikteki görüşme sonrası cuma namazını kılmak için Zağanos Paşa Camii'ne giden Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi. Fatih Sultan Mehmed Han'ın vezirlerinden Zağnos Paşa tarafından 1461 yılında yaptırılan şehrin en büyük ve sembol yapılarından olan camide binlerce vatandaşla birlikte cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15.00'te AKP 8. Olağan İl Kongresi'ne katılması bekleniyor.

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